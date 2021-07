Een heerlijk avondje Casino Holland Live

Aan Nederlandse online casino’s geen gebrek. Die conclusie is gerechtvaardigd als we kijken naar het grote aanbod casino’s, allemaal met hun eigen spellen en hun eigen sfeer. Je hebt casino’s die erg op kans gebaseerd zijn en vooral gokkasten, bordspellen, kraskaarten en bingo aanbieden. Andere online casino’s presenteren zich als live casino’s. Je speelt daar nog de klassieke kaartspelletjes, met echte dealers tegenwoordig. Op CasinoHolland.live vind je alles wat met de online Nederlandse casino’s te maken heeft.

De klassieke casino spellen zijn nog steeds erg populair

Je hebt echt iets te kiezen dus. Het grote gros van de mensen die kiezen voor een avondje online casino kiezen toch voor de klassieke casino spellen. Het zijn spellen die je daadwerkelijk door ze veel te spelen beter onder de knie kunt krijgen waardoor de winstkansen automatisch toenemen. Die winstkans is bij gokautomaten weer veel meer willekeurig. Kwestie van geluk hebben dus.

Eindelijk duidelijkheid over de status van de Nederlandse online casino’s

Er is overigens erg lang discussie geweest over het feit of de Nederlandse online casino’s nou legaal of illegaal waren. Die discussie begon al in 2011. Nu, tien jaar later, is er echter duidelijkheid. Nederlandse online casino’s kunnen vanaf dit jaar een licentie aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Dit kan vanaf april van dit jaar. Pas in het najaar echter zullen de eerste gelicentieerde Nederlandse online casino’s hun opwachting maken. Welke dat precies zullen zijn, dat weet voorlopig alleen de Kansspelautoriteit. Zeker is wel dat als je in aanmerking wilt komen voor een licentie, je aan zeer strenge eisen moet voldoen.

De rol van de Kansspelautoriteit

De Nederlandse online casino’s zullen straks bijvoorbeeld verscherpte aandacht moeten hebben voor mensen met problematisch gokgedrag. Door die extra aandacht moet een gokverslaving worden voorkomen. De online casino’s krijgen ook daadwerkelijk tools om deze problematiek aan te pakken. Als het gaat om licenties speelt de Kansspelautoriteit dus een cruciale rol. Deze organisatie bewaakt het veilig en betrouwbaar kansspel aanbod dat er is. Verder kun jij je als je je verdiept in de Nederlandse online casino’s te maken krijgen met het Agog, een zelfhulporganisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een gokverslaving en met het Centrum Verantwoord Spelen. Het is echter veel verstandiger en leuker het bij gewoon een avondje Casino Holland Live te houden.

Voorlopers op het gebied van de betaalmethoden

Speel je nu op een Europees casino en weet je niet of je op een legaal casino speelt, dan is er geen reden te panikeren. Het is dan zeker niet zo dat de politie zomaar ineens bij je voor de deur staat. Integendeel, want op basis van vrije verkeer tussen Europese landen mag je gewoon spelen. Toch is het wel prettig dat er straks legale Nederlandse casino’s beschikbaar zijn. De online casino’s hebben zich de afgelopen jaren overigens bijzonder goed ontwikkeld. Je leest dat alleen al af aan de betaalmethoden. Want je stort tegenwoordig heel gemakkelijk geld op je eigen account via alle bekende betaalmethoden. Sterker nog, er zijn casino’s waar je al met cryptogeld kunt betalen. Wat dat betreft zijn het dus al voorlopers geworden.