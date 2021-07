Ernst Kuipers: ‘Mogelijk moeten coronavaccinaties herhaald worden’

Maandagavond aan tafel bij Humberto Tan zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) dat het heel goed mogelijk is dat coronavaccinaties herhaald moeten worden. Dit zou zeker waarschijnlijk zijn als de bestaande vaccins uiteindelijk minder goed zouden werken tegen “varianten” van het virus.

“Het virus gaat niet meer weg. Het zou dus ook zo kunnen zijn dat je tegen herhaalde vaccinaties aanzit,” aldus Kuipers. “We kijken nu heel blij als je eenmaal Janssen of tweemaal een van de andere hebt gehad, dan ben je klaar. Nou het zou goed kunnen dat je daarna opnieuw moet, of omdat de effectiviteit langzaam afneemt, of omdat er varianten komen waartegen ze minder goed beschermen.”

Eerder beweerden critici van het vaccinatieprogramma al dat zulke vaccinaties uiteindelijk een jaarlijks fenomeen zouden worden als er eenmaal mee begonnen werd. Zij wilden daarom juist dat er ingezet werd op het ontwikkelen van medicijnen die gebruikt kunnen worden ná een coronabesmetting.

Verder zei Kuipers ook dat het een goed advies is van de Gezondheidsraad om mensen die één shot van het AstraZeneca-vaccin hebben gekregen, een tweede injectie te geven met een ander vaccin, namelijk dat van BioNTech/Pfizer. “Een verstandig advies,” zegt Kuipers daarover.