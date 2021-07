Fieldlab Evenementen woest over kabinetsbeleid: “Ik vind het schandalig wat nu gebeurt”

Programmamanager Pieter Lubberts van Fieldlab Evenementen heeft geen goed woord over voor de manier waarop het demissionaire kabinet de besmettingscijfers wil indammen door strengere regels voor evenementen in te voeren. Ook wijst hij erop dat het kabinet de onderzoeksresultaten heeft genegeerd en de adviezen verkeerd heeft toegepast.

De adviezen van Fieldlab Evenementen waren specifiek gericht op evenementen in een heel gecontroleerde omgeving. Door die adviezen ook toe te passen op horecagelegenheden, is het fout gegaan volgens Lubberts.

“Wij zeiden destijds dat het essentieel is om binnen 24 uur voor het einde van het evenement negatief getest te zijn en dat de ventilatie van besloten evenementenlocaties in orde moet zijn. Dat zijn adviezen die de overheid niet heeft overgenomen, omdat men vooral keek naar de uitvoerbaarheid van het advies. Dat is een politieke keuze. Maar als je, voordat evenementen überhaupt plaatsvinden, de stekker er al uittrekt, dan pas je het programma waar je zelf aan hebt meegewerkt niet toe. Dat vind ik heel kwalijk”, zegt hij tegen NU.nl.

Door deze rare sprong van het demissionaire kabinet vraagt Lubberts zich af wat dan überhaupt het beleid is, aangezien ze nu volledig in de kramp schieten door een situatie die ze toch echt zelf hebben veroorzaakt. In feite straffen ze evenementen (die wél veilig door kunnen gaan) vanwege hun eigen beleidsfouten (waar ze voor gewaarschuwd zijn). Lekker bezig!

En wat óók opmerkelijk is: Fieldlab Evenementen onderzocht op verzoek van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en de ministeries eenmalig hoe op een verantwoorde manier een avond in een club genaamd Shelter georganiseerd kon worden. Bij dat onderzoek benadrukken ze een belangrijke maatregel die het kabinet ook al vaker ter ore is gekomen: fatsoenlijke ventilatie.

Maar de onderzoeksresultaten worden nog verwerkt. En het kabinet gaat alleen uit van een papieren werkelijkheid, waar iets pas een feit is als het is onderzocht (en men er echt niet meer onderuit kan). Wat een stuitende onnozelheid.