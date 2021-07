[Filmpje] Fleur Agema (PVV) wil stopzetten zorg voor patiënten die geen geld opleveren voorkomen, wordt afgesnauwd

PVV-Kamerlid Fleur Agema komt tijdens het Vragenuurtje op voor patiënten die psychologische of psychiatrische zorg nodig hebben, maar niet meer worden geholpen omdat zij geen geld zouden opleveren. Staatsecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) snauwt haar echter af en slaat het hele debat in één klap dood.

Agema windt zich helemaal op over het feit dat patiënten met ernstige psychologische en psychiatrische klachten door een zorginstelling op straat worden gezet, puur omdat ze geen geld opleveren. Hartstikke terecht natuurlijk, want dit is een zeer kwalijke ontwikkeling die je zo snel mogelijk de kop in moet willen drukken.

Staatssecretaris Blokhuis gaat volgens Agema ‘volgend jaar pas iets doen met de bekostiging’, waardoor dit acute probleem dus niet direct wordt aangepakt. Blokhuis gaat echter totaal niet in op wat Agema allemaal zegt en reageert gekrenkt: “Voorzitter, ik kan niet wachten tot mevrouw Agema staatssecretaris is en de nieuwe bekostiging gisteren invoert. Dat is mijn antwoord”, voegt hij daar nog aan toe.

Daar kun je als Kamerlid, of als zorgpatiënt, dus helemaal niks mee! ‘Heel zuur dat een zorginstelling je er zo snel mogelijk uit wil bonjouren omdat je geen geld oplevert, maar volgend jaar is er misschien wél weer budget’, is de boodschap van Blokhuis. Dat het dan misschien al te laat is voor enkele patiënten is gewoon dikke vette pech voor hen. Had je maar een ziektebeeld moeten hebben waar wél snel flink aan kon worden verdiend!

En Blokhuis doet nu ook net alsof dit probleem zomaar uit het niets op is komen dagen, net voordat hij een nieuw budget heeft kunnen regelen. Dat is natuurlijk ook regelrechte onzin, want we weten allemaal dat zo’n beetje de hele zorgsector al jaren een flink geldtekort heeft. Daar is al jaren voor gewaarschuwd en nu zien we daar steeds meer de schrikbarende effecten van. Laat Fleur Agema het stokje van Blokhuis maar overnemen!