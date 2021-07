Filmpje! Tijd voor filosofie: Sid Lukkassen over de democratie en haar media

In 2017 promoveerde Sid Lukkassen op de democratie en haar media. Voor De Blauwe Tijger maakt hij een serie lezingen over dit onderwerp. De tiende aflevering is buitengewoon interessant. De lezing is namelijk fundamenteel voor het begrijpen van de moderne democratie en de steeds wankelere peilers waarop dit drijft. Namelijk de kloof tussen democratisch participatie ideaal en polariserende werkelijkheid.