Nadat de vorige formatie van de Tweede Kamer al historisch lang duurde, lijkt dit keer de kans groot dat dit negatieve record nogmaals verbroken gaan worden. Daarbij ging het eigenlijk vanaf het begin al mis, nadat er foto’s werden gemaakt van aantekeningen waarin gevoelige informatie over de onderhandelingen stond. Het resulteerde niet alleen in het opstappen van de toenmalige verkenners, maar legde direct een bom onder de nog zo jonge formatie.

Het gaat sindsdien niet veel beter, aangezien er weinig schot lijkt te zitten in de zaak. De politieke situatie is daarmee zeer complex geworden, en tevens uitzichtloos op de korte termijn. Niemand zou zijn geld in durven zitten op wat er al dan niet gaat gebeuren, omdat de situatie per dag weer anders wordt, nadat er in de afgelopen weken weer van alles gebeuren.

Hoe de formatie muurvast kwam te zitten

Al voor de laatste verkiezingen viel het vorige kabinet. Dit had alles te maken met de inmiddels breed uitgemeten toeslagen affaire, waarvan de nasleep nog altijd voortduurt. Alsof dit nog niet genoeg was, ontstond er direct na de verkiezingen een nieuw schandaal, wat ook wel bekendstaat als verkenners gate. Als gevolg hiervan was de nieuwe formatie vanaf het begin eigenlijk al gedoemd te mislukken. En dit terwijl het een vrij eenvoudige klus leek te gaan worden, aangezien drie van de vier grootste partijen (VVD, D66 en CDA) samen een meerderheid hadden. Omdat deze elkaar normaal gesproken wel hadden moeten kunnen vinden in de onderhandelingen, leek er geen vuiltje aan de lucht.

Rutte en Kaag

Niets bleek echter minder waar. Nadat aantekeningen van de verkenners uitlekten omdat journalisten hier foto’s van wisten te maken, leken de dagen van Mark Rutte geteld. Ondanks dat de premier al zo lang actief was in zijn rol en nog altijd veel populariteit genoot, kon het haast niet anders dan dat ook hij zichzelf dit keer niet kon redden. Na een lang debat tot diep in de nacht gebeurde dit echter toch.

De partijen die er uiteindelijk voor zorgden dat Rutte toch aan kon blijven als demissionair premier waren uitgerekend D66 en CDA. Hoewel een motie van afkeuring er wel doorheen kwam, gold dit niet voor de tevens ingediende motie van wantrouwen. Daardoor mocht Rutte aanblijven, maar sindsdien is de vraag tegen welke prijs. Het gaf D66 en het CDA namelijk de mogelijkheid zich hard op te stellen tijdens de formatie, waardoor hier nog steeds geen enkele vooruitgang in lijkt te zitten.

Alsof dit nog niet erg genoeg was, kwam ook Sigrid Kaag, lijsttrekker van D66, de afgelopen periode negatief in het nieuws. Dit heeft alles te maken met een zeer omstreden documentaire waarbij ook de publieke omroep VPRO het nodige fout lijkt te hebben gedaan. Om alle ellende nog even compleet te maken ging het in het eerdere schandaal omtrent de aantekeningen over CDA’er Pieter Omtzigt, uitgerekend de man die een belangrijke rol had in het aan het licht brengen van de toeslagen affaire.

Hoe nu verder?

Ondertussen is de formatie van het kabinet een soap geworden van ongekende proporties. De vraag over hoe het nu verder moet lijkt niemand meer te kunnen beantwoorden. Opvallend genoeg lijken de hoofdrolspelers geen enkele haast te hebben. Er zijn daarbij zoveel blokkades, dat het haast niet anders kan dan dat het nog een aardige tijd gaat duren voordat we eindelijke witte rook kunnen verwachten uit Den Haag. In het ergste geval zijn daarbij zelfs nieuwe verkiezingen niet uitgesloten.