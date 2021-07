Frankrijk voert coronacertificaat in vanaf 1 augustus: Toeristen zijn verplicht pas te overhandigen om openbare ruimtes binnen te komen

Vanaf 1 august gaat het zogeheten coronacertificaat in alle openbare ruimtes gelden in Frankrijk. Wie dan een café of winkel in wil is verplicht zo’n certificaat te overhandigen. Ook toeristen moeten zo’n certificaat hebben om het land per trein en vliegtuig binnen te komen. Nederlanders kunnen via de CoronaCheck-app zo’n certificaat aanvragen.

Een coronapaspoort zou geen werkelijkheid worden, althans dat beweerde men vorige zomer nog. Nu blijkt dit toch echt te gaan vastleggen in de wet. Vanaf 1 augustus is het zo dat je alleen de openbare ruimtes binnenkomt met een zogeheten coronacertificaat. Een negatieve PCR-test zal ook nog gelden voor niet gevaccineerde mensen, mits deze niet ouder is dan 48 uur, dat meldt NU.nl.

Toch lijkt de Franse president Macron af te steven op het pushen van mensen om allemaal zo snel mogelijk een vaccinprik te halen. Want vanaf 21 juli is een PCR-test niet meer gratis voor toeristen, wie dan nog niet volledig gevaccineerd is en op vakantie is in het land zal zich elke twee dagen moeten laten testen. Wat natuurlijk een vrij afschrikwekkend effect zal hebben op vele toeristen, want veel mensen gaan toch wel even twee keer nadenken of ze zin om hebben om iedere twee dagen zélf te moeten gaan betalen voor een PCR-test.

Ondertussen krijgt de corona-app van Hugo de Jonge ineens veel meer invloed: Nederlandse toeristen die wel volledig zijn gevaccineerd kunnen de QR-code op de app gebruiken als legitiem coronacertificaat in het land.

Gisteravond kwam Macron ook met de boodschap dat alle zorgmedewerkers én mensen die in contact komen met risicogroepen voor hun werk voor 15 september geprikt moeten zijn. In Frankrijk zien we dus een vaccinatieplicht ontstaan, de grote vraag is nu natuurlijk of Nederland ook zoiets zal gaan invoeren.

Het wordt voor toeristen op deze manier een dure zomer als ze alle coronatesten zelf moeten gaan betalen.