Fransen massaal de straat op om te demonstreren tegen coronapas

Er vonden gisteren tal van demonstraties plaats in diverse Franse steden; men was massaal de straat opgegaan om hun ongenoegen te uiten over de coronapas die gaat worden ingevoerd in het land. Vanaf morgen moeten volwassenen een zogeheten coronapas met zich meedragen op straat waarin staat of ze gevaccineerd zijn, recent getest of al corona hebben gehad. Veel Fransen zijn woedend op de invoering van dit ‘paspoort’ en de nieuw ingevoerde coronamaatregelen.

Vanaf morgen kom je niet meer binnen bij evenementen met veel publiek in Frankrijk als je niet een legitieme coronapas hebt. Negatieve coronatesten mogen niet ouder zijn dan 48 uur én daarnaast voert men een daadwerkelijk coronapaspoort in waarin iedereen kan zien of je gevaccineerd bent. Vanaf augustus wordt dit ook verplicht bij de horecasector en winkelcentra.

Veel Fransen pikken deze verplichting niet, ook zet het kwaad bloed dat zorgverleners zich verplicht moeten laten vaccineren. En zoals altijd met Fransen uiten ze hun ongenoegen direct in massale demonstraties in het gehele land. In diverse Franse steden werd op grote schaal gedemonstreerd.

Narbonne 🇫🇷, 17-7-2021 Het beloofd een heet dagje te worden in Frankrijk; de eerste demonstraties tegen de #PassSanitaire #VaccinObligatoire vinden al plaats door heel Frankrijk. Onderstaand het protest in Narbonne. 📽️ @AuryBouzar pic.twitter.com/EJDxoNpYhN — Niemands Knegt (@NiemandsKnegt) July 17, 2021

Toulouse 🇫🇷, 17-7-2021 De Préfet had demonstraties verboden in Toulouse, dus wat dachten de Toulousains? Fuck the Préfet! Toulouse, al sinds 17/11/2018 hoofdstad van het verzet!#PassSanitaire #VaccinObligatoire c.c. @EchoDuider 📽️ @guillaume_vivespic.twitter.com/GQctdATEbu — Niemands Knegt (@NiemandsKnegt) July 17, 2021

Ondertussen is de Franse president Macron de afgelopen week zo geschrokken van de rappe stijging in het aantal besmettingen dat hij een reeks aan ingrijpende maatregelen heeft (her)ingevoerd. Dit tot grote onvrede van veel Fransen. De onvrede is begrijpelijk, dee lockdown in Frankrijk duurde ellelang, nu werd er eindelijk versoepeld en wordt het bijna direct teruggedraaid. Net nu het vakantieseizoen is begonnen wordt er een coronapas ingevoerd wat voor heel veel toeristen een groot struikelblok zal zijn.

Het is duidelijk dat Macron niet goed heeft nagedacht over zijn acties. Mensen snakten al maanden naar wat meer vrijheid en nu velen het eindelijk weer hebben kunnen ervaren willen ze het niet direct teruggeven. De grote opkomst bij de demonstraties door het hele land land laat dit goed zien. Ook in de Franse hoofdstad was er een gigantische opkomst.