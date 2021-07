Geert Wilders is er he-le-maal klaar mee: “Stuur alle gelukszoekers en profiteurs terug naar Afrika!”

PVV-leider Geert Wilders heeft de buik vol van ladingen avonturiers die vanuit Afrika en/of het Midden-Oosten naar Europa komen; niet omdat ze in eigen land hun leven niet zeker zijn door politieke vervolgingen, maar omdat ze gratis geld (en voedsel, en onderdak) willen. “Sluit onze grenzen,” schrijft Wilders dan ook op Twitter.

Geert Wilders heeft een filmpje getweet van Afrikaanse avonturiers die heel blij Europa binnen komen rennen. De manier waarop ze dat doen maakt duidelijk dat het hier niet om vervolgde, zielige gezinnen met kinderen of iets dergelijks gaat. Nee. Het zijn allemaal jongemannen die prima voor zichzelf kunnen zorgen, maar die begrijpen dat ze het in Europa financieel veel beter zullen hebben.

“Ze rennen naar ons toe,” schrijft Wilders in een keiharde tweet. “Naar onze gratis huizen, uitkeringen en zorg. Onze vrouwen en dochters zijn niet meer veilig. Dus sluit onze grenzen. Nu!”

Ze rennen naar ons toe. Naar onze gratis huizen, uitkeringen en zorg. Onze vrouwen en dochters zijn niet meer veilig. Dus sluit onze grenzen. Nu! pic.twitter.com/tF1XSyI03L — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 22, 2021

In een vervolgtweet voegt hij daar aan toe, “Stuur alle gelukszoekers en profiteurs terug naar Afrika! Nederland is van ons. Wegwezen.”

Stuur alle gelukzoekers en profiteurs terug naar Afrika!

Nederland is van ons. Wegwezen. #GateD66 #wegwezen pic.twitter.com/b0NGmq2gnB — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 23, 2021

Natuurlijk kun je het dit volk eigenlijk niet eens kwalijk nemen. Als in Afrika woonde – ergens in een hutje op de hei, in omstandigheden die zeker voor Westerse maatstaven ondermaats en zelfs ronduit armoedig zijn – zou ik ongetwijfeld óók heel erg graag naar Europa willen gaan. Ik bedoel maar: je weet dat het leven daar financieel fantastisch is. Als je wilt werken, nou, dan weet je dat je a) een baan zult vinden en b) vervolgens een heel mooi leven kunt betalen. En als je lui bent en dus de hele tijd op je reet wilt zitten, nou, dan weet je dat je genoeg geld “krijgt” van de overheid om alsnog een veel beter leven te leiden dan in Afrika.

Het is dus nogal wiedes dat deze jongemannen op de boot stappen naar Europa. Carpe diem!

Het probleem zit hem daar dus niet. Nee, het probleem zit ‘m erin dat Europese regeringsleiders hun eigen volk hier niet tegen beschermen. Dat deze jongemannen naar Europa willen komen is volstrekt logisch. Maar dat onze leiders dat toestaan is belachelijk – en zelfs ronduit gevaarlijk.

En het ergste van alles? Dit gaat ook niet veranderen. Want het hele partijkartel is druk bezig om immigratie juist op te voeren omdat ze denken dat dit hun Grote Europese Droom helpt. Een volk dat niet langer een natie is kan immers ook geen natiestaat vormen.