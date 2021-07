Geert Wilders roept op tot politieke revolutie tegen elite, rechterlijke macht en media: “Geweldloos en democratisch uiteraard”

De uitspraak van de Hoge Raad is nog maar net bekend en Geert Wilders maakt zich al op voor de strijd tegen de “corrupte elite, rechterlijke macht en media”. Hij roept op tot een geweldloze en “uiteraard” democratische politieke revolutie.

De leider van de PVV laat er absoluut geen gras over groeien! Hij weet als geen ander hoe corrupt het rechtssysteem is en voelde waarschijnlijk al van mijlenver aankomen hoe de Hoge Raad zijn cassatie-verzoek zou gaan beoordelen. Nog geen uur na de uitspraak komt Wilders al met de volgende oproep:

Wat Nederland nodig heeft is een politieke revolutie! Geweldloos en democratisch uiteraard maar zonder genade voor de corrupte elite in politiek, rechterlijke macht en media. #Wilders #Revolutie #IKSTEUNGEERT pic.twitter.com/e9WWK8I0O0 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 6, 2021

Wat Wilders betreft moet de bezem nu toch echt hoognodig door het hele corrupte systeem. De vraag is alleen: hoe? Moeten we deze oproep zien als weer een pleidooi om toch vooral PVV te stemmen? Of gaat Wilders er nu ook voor zorgen dat zijn partij zich flink meer gaat richten op het bestrijden van wat FvD-leider Thierry Baudet het ‘partijkartel’ noemt?

Als Wilders nu echt iets wil doen tegen de ‘corrupte elite’, dan kan het niet alleen blijven bij ‘stem vooral op mijn partij’ (al is dat natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van het hele plan). Er zullen ook goede ideeën moeten worden geformuleerd over hoe de PVV deze politieke revolutie teweeg wil gaan brengen, want de zittende macht stapt echt niet vanzelf op, laat staan zonder slag of stoot.

De strijdbaarheid van Wilders is niets anders dan bewonderingswaardig te noemen, en daar heeft hij nu ook álle reden toe, maar dan zal er wel ook resultaat moeten worden geboekt. En de eerste de beste mogelijkheid om daar mee te beginnen is bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Door daar nu al geschikte politici voor te vinden kan de PVV waarschijnlijk het snelst een goed begin maken aan deze politieke revolutie en komt er ook schot in de zaak.