Griekenland laat vanaf vrijdag geen ongevaccineerde mensen meer toe in horecazaken

Premier Kyriakos Mitsotakis heeft bekend gemaakt dat vanaf aankomende vrijdag (16 juli) mensen die niet volledig gevaccineerd zijn niet meer een horecagelegenheid binnen kunnen komen. Om een drankje te doen in een kroeg moet je dus volledig gevaccineerd zijn.

Daarnaast maakte de premier bekend dat alle medewerkers van verpleeghuizen voor ouderen zich ook moeten laten vaccineren, aldus NU.nl. Wie dat niet doet wordt vanaf half augustus geschorst.

Vanwege het snel stijgende besmettingscijfer in het land heeft premier Mitsotakis besloten deze maatregelen in te voeren. In Frankrijk gaat men werken met zogeheten coronacertificaten; wie volledig gevaccineerd is kan een gezondheidspas overhandigen om toegang te krijgen tot openbare ruimtes. Wie nog niet gevaccineerd is moet een PCR-test, die niet ouder is dan 48 uur, overhandigen als toegangsbewijs.