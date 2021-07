Hallucinante CDA-commissievoorzitter is van mening dat Omtzigt zélf excuses moet maken: ‘Pieter moet misschien wel sorry zeggen’

Gisteren presenteerde een CDA-commissie de bevindingen van een onderzoek naar wat er allemaal niet is misgegaan bij de partij in de aanloop naar de verkiezingen. De commissie is van mening dat de partij beter geen lijsttrekkersverkiezingen in de toekomst moet gaan houden. Daarnaast was commissievoorzitter Liesbeth Spies, tevens burgemeester te Alphen aan de Rijn, daarnaast ook van mening dat zowel het CDA als Pieter Omtzigt excuses moeten maken. De partijtop lijkt er nog steeds niks van te snappen.

De speciaal door het CDA ingestelde commissie bood gisteren haar bevindingen aan partijvoorzitter Marnix van Rij. Niet de bevindingen in het rapport leiden tot ophef, maar de uitspraken van commissievoorzitter Spies. Ze is namelijk van mening dat meerdere mensen excuses moeten maken aan elkaar, waaronder Pieters Omtzigt. De manier waarop ze dit bracht, doet vermoeden dat ze niet bepaald begaan is met het aangedane leed jegens Omtzigt, die door haar partijgenoten en partijtop letterlijk ziek- en weggepest is.

Het volledige citaat van commissievoorzitter Liesbeth Spies over ‘sorry zeggen’ tegen elkaar binnen het CDA, na een vraag van @keesboonman.https://t.co/4YsXaHnSEx pic.twitter.com/3jIwIImUpg — Auke van Eijsden (@AukevanEijsden) July 10, 2021

Het lijkt haast wel of Spies onder een steen heeft gelegen. “Als ik zeg dat er sorry moet worden gezegd tegen Pieter, zeg ik ook dat Pieter misschien wel sorry moet zeggen tegen anderen.”. Volgens mij heeft de CDA’er niet helemaal meegekregen dat er Omtzigt weinig te verwijten valt. Na de kwestie ‘functie elders’ en de uitgelekte ministerraad documenten werd duidelijk dat zowel het CDA als de overige coalitiepartijen Omtzigt liever kwijt dan rijk waren. Er is jarenlang een fluistercampagne tegen de ex-CDA’er gevoerd én daarnaast heeft men opzettelijk zijn noeste arbeid vertraagd en tegengewerkt.

Het is een hallucinante gedachte dat in dit geval beide partijen excuses naar elkaar moeten maken. De top van het CDA heeft zelf verpest én heeft zelf ook haar steentje bijgedragen aan het wegwerken van Omtzigt. Nee, Omtzigt hoeft zeker niet zijn excuses te maken. Van je (ex) partijgenoten moet je het hebben…