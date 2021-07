Handhaving vreest vervroegde horecasluiting: ‘We zullen op de excessen gaan inzetten’

Het mogelijke besluit van het kabinet om de coronamaatregelen aan te scherpen en de horeca om middernacht te sluiten, maakt dat de handhaving met de handen in het haar zit. “We zullen op de excessen gaan inzetten”, aldus voorzitter van de Nederlandse Politie Bond Jan Struijs.

Half Nederland is, op z’n zachtst gezegd, ‘niet blij’ met het vooruitzicht van de waarschijnlijk totaal overdreven reactie van het kabinet op de oplopende coronabesmettingen. Maar het zijn de politie en de boa’s die de uitwerking daarvan voor de kiezen krijgen. Die mogen straks half zatte mensen gaan lopen waarschuwen, bekeuren en tot bedaren brengen omdat hun kroeg dicht moet en hun zomer naar de gallemiezen gaat.

Struijs verwacht dat handhavers een “hell of a job” te wachten staat, zegt hij tegen De Telegraaf. En dan drukt hij zich waarschijnlijk nog zachtjes uit, want je kunt er best vanuit gaan dat dit, zelfs als het volkomen ordelijk verloopt, praktisch niet te handhaven valt. De spoeling was al dun toen men coronaboetes uitdeelde, en in het ergste geval moet dit vanavond in hele stadscentra tegelijk gaan gebeuren. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom hij zegt dat er op excessen zal worden ingezet als mensen zich gaan verplaatsen naar privéfeestjes of naar het park.

Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, is in de veronderstelling dat het demissionaire kabinet dit keer zelfs geleerd heeft van zijn fouten (haha) en zegt: “Het zou me niet verbazen als ze er geen eindtermijn aan geven, want de vorige keer moest de datum elke keer worden verschoven en dat leverde veel gedoe op.”

Kamp heeft waarschijnlijk wel gelijk, maar er is verder helemaal niets dat erop wijst dat dit kabinet heeft geleerd van vorige fouten, of überhaupt enig benul heeft van hoe ze met het coronavirus om moeten gaan. Wat ze wél goed kunnen is de schuld voor de besmettingen op anderen afschuiven en onzinnige maatregelen bedenken die iedereen alleen maar een hoop geld en tijd kosten.