Horrorslachthuis blijft nog steeds dicht, NVWA gelooft niets van tweede verbeterplan

Het slachthuis in Epe waar dieren ernstig werden mishandeld blijft nog steeds dicht. Het bedrijf heeft voor de tweede keer een verbeterplan ingediend bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die er wederom niet van onder de indruk was.

Het is goed om te zien hoe deze situatie serieus wordt genomen. Nadat de undercoverbeelden van het slachthuis werden getoond zorgde het voor veel ophef. Toch bleef het eerst alleen bij verscherpt toezicht door de NVWA. Maar na een debat in de Tweede Kamer, waar vooral PVV-leider Geert Wilders hard inging, werd het slachthuis keihard aangepakt.

Het bedrijf moest eind juni de deuren sluiten omdat de NVWA de slachthuiserkenning introk. En afnemers zoals McDonalds, Albert Heijn en Jumbo stopten per direct alle handel met het slachthuis. Ze moesten bij slachterij Gosschalk eerst maar een laten zien hoe ze de bedrijfsvoering wilden gaan verbeteren.

“Zolang er geen vertrouwen is in het plan van aanpak, blijft de erkenning van dit bedrijf ingetrokken”, stelt een NVWA-woordvoerder.

Tot twee keer toe is er nu een verbeterplan ingediend en beide keren werd het afgeschoten. “Dat Gosschalk niet in staat is om een gedegen verbeterplan op te stellen, toont wel aan dat de kennis over dierenwelzijn in het slachthuis ernstig tekortschiet”, zegt actiegroep Varkens in Nood tegen de NOS.

Hoe langer het nu duurt, hoe sneller dat slachthuis bij een faillissement uitkomt. De hoofdreden voor hun dierenmishandeling was namelijk, zo zeiden ze op die undercoverbeelden, kostenreductie. Een treuzelend varken kostte ze al snel 100 euro en de marges waren schijnbaar al niet erg hoog, dus dit draait ze binnen de kortste keren financieel helemaal de nek om.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En dit is ook precies hoe we in Nederland met dit soort misstanden om moeten gaan. Niet een beetje extra toezicht (al helemaal niet na herhaaldelijke overtredingen zoals bij Gosschalk het geval was) en dergelijk soft gedoe, maar gewoon keihard aanpakken.