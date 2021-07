Hugo de Jonge verklaart niet-gevaccineerden het schuim der aarde: ‘Het heeft iets decadents!’

Zorgminister Hugo de Jonge zei enkele maanden geleden nog dat hij geen druk wilde zetten op mensen tegen zich zich in te laten vaccineren, maar daar is hij nu overduidelijk van teruggekomen. Want de CDA’er gaat nu zelfs zo ver door in interviews te roepen dat je niet laten vaccineren “iets decadents” heeft en dat het eigenlijk maar belachelijk is dat niet iedereen meewerkt.

“Met een gemiddelde vaccinatiegraad van 85 procent die we hopen te bereiken, is nog steeds 15 procent niet gevaccineerd,” zegt De Jonge in gesprek met Nu.nl. “Ook werkt het vaccin niet bij iedereen. Je hebt dan zeker 20 procent van de mensen die het risico lopen op een infectie en in het ziekenhuis kunnen belanden.”

“Tegen mensen die zich niet willen laten vaccineren, kun je zeggen: eigen schuld. Maar zo werkt het niet,” gaat hij verder. “Ook zij kunnen ernstig ziek worden, een ziekenhuisbed bezet houden en zorgen voor uitstel van een operatie van iemand anders. En voor maatregelen die we dan moeten nemen, waar we juist zo tabak van hebben.”

Let heel goed op wat hij hier doet. Ook zij kunnen ernstig ziek worden, een ziekenhuis bezet houden “en zorgen voor uitstel van een operatie van iemand anders.” Niet-gevaccineerden krijgen dus bij voorbaat al de schuld als dit uiteindelijk weer gebeurt. De twee groepen – gevaccineerden en niet-gevaccineerden – worden nu al tegen elkaar opgezet.

En dat was nog maar het begin van De Jonges aanval op mensen die zich niet willen laten inenten. “Ik blijf het herhalen: jezelf wapenen via vaccinatie. Dat is ook zo – hoe zal ik het zeggen – onbegrijpelijk aan de discussies over vaccineren,” gaat hij verder. “Mensen die zich niet willen laten prikken, willen ook niet terug naar de maatregelen. Maar zij maken de weg uit de crisis, het vaccineren, wel verdacht. Dat is heel raar. Het kan niet allebei.”

Met andere woorden, niet-gevaccineerden voorkomen dat “we” terug kunnen naar normaal. Strenge maatregelen blijven nodig als grote groepen zich niet laten vaccineren. De gevaccineerden lijden ook dan dus onder de koppigheid van de niet-gevaccineerden.

En hij was nóg niet klaar. “Het heeft iets decadents om te denken dat je kunt bedanken voor het enige middel dat ons uit deze crisis helpt,” sneert hij vervolgens, “maar tegelijkertijd kunt rekenen op de solidariteit en de bescherming van anderen die zich wel laten vaccineren.”

Dit is natuurlijk volstrekt onacceptabel. Deze man gedraagt zich niet alleen als een verkoper van vaccins, maar ook nog eens als een intolerante bobo die denkt anderen te kunnen vertellen wat ze met hun leven moeten doen.

De druk op de zorg was niet zo heel groot “door corona,” maar doordat het kabinet Rutte III niet in de zorg wilde investeren. De IC-capaciteit moet blijvend opgeschaald worden. Dat gebeurde niet. De afgelopen jaren werden er allemaal ziekenhuizen gesloten, en verdwenen er dus ook normale ziekenhuisbedden. Dat moet ongedaan worden gemaakt… maar ook dat gebeurde niet.

Maar daar hoor je De Jonge niet over. Nee. Áls straks gevaccineerden niet geopereerd kunnen worden omdat “de ziekenhuizen vol liggen met niet-gevaccineerden” dan is het de schuld van die laatsten. Ja, we zitten dus in de situatie dat we mensen die ziek worden daar zélf de schuld van geven.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De Jonge is een heel gevaarlijk en vooral een heel immoreel spel aan het spelen. Hij gedraagt zich als een almachtige God die mensen kan vertellen wat ze in hun lichaam laten spuiten, en die vervolgens ook nog even kan verklaren dat mensen “schuld” hebben als ze ziek worden. De man denkt werkelijk dat hij de nieuwe hoge priester van een postmoderne seculiere religie is.