Hugo’s ministerie van Volksgezondheid drijft de spot met corona-gerelateerde WOB-verzoeken: worden compleet zwart gelakt openbaar gemaakt

Afgelopen woensdag kregen we te horen van demissionair minister Hugo de Jonge wat de nieuwe bestuurscultuur onder meer inhoudt: nog méér Ruttiaanse praktijken. Door de rechter is het ministerie van Volksgezondheid op de vingers getikt; het ministerie had een andere werkwijze omtrent WOB-verzoeken over corona gerelateerde zaken. Volgens de rechter was dit illegitiem. Hugo de Jonge dacht daar anders over en gaat in hoger beroep. Ondertussen is men op het ministerie van VWS druk bezig met alle documenten te lakken, iets wat men bij de Belastingdienst ook zo goed kon…

Het ministerie van Volksgezondheid onder Hugo de Jonge waant zich onschendbaar: een rechterlijke uitspraak leggen zij naast zich neer én ondertussen blijkt ook nog eens dat ze gevoelige informatie weglakken. De journalist Lucien Hordijk heeft na een jaar wachten de eerste WOB-verzoeken in handen gekregen, hij had enkele corona-wob’s gedaan. En wat blijkt er uit dit verzoek? Nou helemaal niks, letterlijk alle informatie is weggelakt.

Afgelopen dinsdag heeft het ministerie van @VWS aan tientallen journalisten nog beloofd: in corona wob-verzoeken gaan we zo min mogelijk gebruik maken van lakgrond 11.1 (interne beleidsopvatting). Ik heb nu, na een jaar, eindelijk de eerste stukken…. Je.Raadt.Het.Nooit pic.twitter.com/aCPzpo6QEg — Lucien Hordijk (@LucienHordijk) July 25, 2021

De ambtenaren van Hugo de Jonge gebruiken in eerste instantie een omstreden werkwijze rondom corona wob-verzoeken én daarnaast doen ze hetzelfde als men deed bij de toeslagenaffaire. ‘Interne beleidsopvatting’ wordt even weggelakt en wat men overhoudt aan informatie is nagenoeg niks waard.

Op deze manier is het natuurlijk onmogelijk om het bestuur en handelen van VWS grondig te controleren. De Jonge en zijn kompanen trekken zich er weinig van aan, het rechterlijke oordeel over de werkwijze negeren ze gewoon. Ze hopen het hoger beroep te winnen, maar in de tussentijd weigeren ze hun werkwijze aan te pakken. En als dat al niet erg genoeg was blijkt ook nog eens dat ze onwelgevallige stukken gewoon helemaal weglakken. Het laatste beetje transparantie, en de mogelijkheid op controle, wordt op deze manier door de wc gespoeld.