Jonge docenten worden het onderwijs uitgejaagd: ‘Geen vast contract, moet steeds opnieuw beginnen’

Na tien jaar stopt Sandra als docent. De reden is niet dat ze het vak vreselijk vindt, maar dat haar steeds weer geen vast contract wordt aangeboden. Ze moet, zegt ze, steeds weer opnieuw beginnen. En daar heeft ze de buik vol van.

Het is opvallend: bij NPO Radio 1 beginnen ze nu zowaar even over de situatie in het onderwijs. Je zou denken dat dit normaal gesproken altijd een belangwekkend onderwerp is, maar helaas is dat niet zo. Ze doen het nu alleen even omdat het komkommertijd is.

Maar goed, iets is beter dan niets, een kinderhand is snel gevuld, je moet een gegeven paard niet in de bek kijken, en ga zo maar door. Dus we zijn er blij mee dat lerares Sandra haar verhaal even mocht doen:

Na tien jaar stopt Sandra als docent. Reden? Geen ruimte voor een vast contract, zoals vele andere jonge leraren ook merken in het voortgezet onderwijs. 'Je moet telkens opnieuw beginnen', zegt ze tegen @waldyvangeenen. Ondertussen loopt het lerarentekort verder op @nieuwsenco pic.twitter.com/WwnEusfnVk — NPO Radio 1 (@NPORadio1) July 29, 2021

Dit is het gevolg van tien jaar Rutte. Tien lange jaren waarin het onderwijs vakkundig gesloopt is. De situatie was al niet best, maar Rutte – die ironisch genoeg zelf wekelijks les geeft als afwisseling van de politiek – kan zich er niet druk om maken. Het hele onderwijs moet kapot; onderwijzers moeten weggejaagd worden; het volk moet zo dom mogelijk gehouden worden.

Want ja, een dom volk is nou eenmaal makkelijk te regeren (en te onderdrukken, wat natuurlijk precies is wat ze nu doen met alle maatregelen en hun Great Reset). Daarom zal Rutte hier geen traan om laten. Hoe minder docenten, hoe beter voor machtshebbers. Want of je indoctrineert je volk, of je maakt het oerdom. In beide gevallen win jij als heerser.