Kabinet geeft geen duidelijkheid over doorgaan meerdaagse festivals, terwijl Servië liet zien dat het kan

Evenementenorganisatoren hoopten vandaag in een gesprek met het kabinet meer duidelijkheid te krijgen over of grote festivals vanaf 13 augustus door kunnen gaan, maar het blijft onzeker. En dat is opvallend, want Servië heeft laten zien dat meerdaagse festivals zonder corona-uitbraken kunnen verlopen!

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vroeg een gesprek aan met evenementenorganisatoren, waarschijnlijk in reactie op een kort geding dat werd aangespannen door ID&T. Die organisatie wilde via de voorzieningenrechter in Den Haag afdwingen dat evenementen volgens de Fieldlab-voorwaarden zouden moeten kunnen doorgaan en werd daarbij direct gesteund door 30 andere grote festivals.

De Jonge en andere leden van het kabinet waren in ieder geval niet aanwezig bij het gesprek, dat lieten ze over aan ambtenaren, meldt het AD. Er zou vooral zijn gesproken over het ‘proces’ en hoe nu verder. De enige afspraak die er wél is gemaakt, is dat de sector in gesprek blijft met het kabinet.

En dat is héél raar, want het bewijs dat dit echt goed mogelijk is staart De Jonge bijna recht in het gezicht. Servië heeft een enorm vierdaags buitenluchtevenement onder strikte voorwaarden door laten gaan.

Van de 20.000 buitenlandse bezoekers is er bij slechts één iemand een positieve test uit komen rollen. En dat terwijl de bezoekers, die in de meeste gevallen nog niet zo lang gevaccineerd waren, vier dagen lang toegang hadden tot alle activiteiten op het terrein, hotels, hostels en campings in de buurt, meldt het AD.

De Jonge probeert dus gewoon tijd te rekken en een kort geding te voorkomen. Daarbij wil hij niet afspreken dat festivals gewoon door kunnen gaan als ze zich aan de Fieldlab-voorwaarden (waar hij zelf eerst zo lovend over was) houden. Het is weer ouderwets dralen en navelstaren bij het kabinet. Bang om beslissingen te nemen terwijl de feiten al op tafel liggen. Het is om moedeloos van te worden.