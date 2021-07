Kabinet neemt twijfel weg: neemt geen nieuwe maatregelen en stuurt aan op ziekenhuisopnames

Het demissionaire kabinet ziet dat het aantal nieuwe besmettingen is gestabiliseerd. Volgens coronaminister De Jonge zijn er zo’n 9000 nieuwe positieve tests gemeld en dat is natuurlijk nog steeds te hoog. Toch zien we het niet terug in de ziekenhuisopnamen en ziet het kabinet geen reden om nieuwe maatregelen te nemen.

Na een korte periode van snel stijgende coronabesmettingen lijkt de rust weer een beetje terug te keren. Met dagen van ruim 11.000 besmettingen per dag is het nu haast een zegen voor het demissionaire kabinet dat we er vandaag ‘maar’ 9.000 hebben geregistreerd.

En hoewel Rutte nog steeds naar de horeca wijst als sector waar het nog ‘te vaak’ misgaat, blijven nieuwe maatregelen uit en komen er alleen een paar adviezen bij, meldt het AD. Rutte wil namelijk dat thuiswerken weer de norm gaat worden. Én, zo kondigde hij ook aan, goed ventileren gaat kernbeleid worden.

“Bij de persconferenties wordt een pictogram over ventilatie toegevoegd aan de bordjes op de spreekgestoeltes van Rutte en De Jonge”, zo meldt de NOS. Nou, dan weet je dat het een serieuze boel is!

De noodzaak voor goede ventilatie werd natuurlijk al maandenlang onderstreept, maar voor het demissionaire kabinet is er weer eerst een enorme ‘inschattingsfout’ nodig die hen met de snufferd op de feiten drukt, voordat ze het zelf inzien. Het enige voordeel is dat het leed ditmaal wel behoorlijk beperkt lijkt te zijn gebleven.

Rutte en De Jonge lijken het nog steeds hoge aantal dagelijkse besmettingen in ieder geval niet als enorm probleem te zien. Met een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en wat extra richtlijnen vanuit de overheid moet het allemaal wel weer goed komen, zo is de boodschap.

Het enige wat ze nu eigenlijk vrezen is een reactie vanuit het buitenland als Nederland donkerrood kleurt. En zodra dat het geval is, dan wijzen ze naar slecht geventileerde horeca-zaken en baldadige jongeren als de oorzaken van dat probleem.