Kabinet wist ruim voor versoepelingen al van gebreken en risico’s Testen voor Toegang, was toch ‘acceptabel risico’

Het demissionaire kabinet werd op 11 juni, twee weken voor de versoepelingen, gewaarschuwd voor fraude met QR-codes en te weinig testcapaciteit. Ook het OMT sprak herhaaldelijk over het feit dat het onverstandig was om de geldigheidsduur van een toegangsbewijs op te krikken naar 40 uur. Dit werd allemaal genegeerd en was volgens coronaminister Hugo de Jonge een “acceptabel risico”.

De door het demissionaire kabinet gemaakte ‘inschattingsfout’ blijkt toch een iets andere oorzaak te hebben dan ons door Rutte en De Jonge werd verteld. Dat het fout liep met Testen voor Toegang in de horecazaken en nachtclubs kwam niet zozeer door het onderschatten van de factor ‘gedrag’, maar door het negeren van goed onderbouwd en logisch advies.

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt namelijk Rutte en De Jonge wel degelijk zijn gewaarschuwd over de gebreken van Testen voor Toegang. Er kon nog steeds gesjoemeld worden met QR-codes en ook was duidelijk wat er zou gebeuren als het systeem haperde. Dan zou er minder goed gecontroleerd worden. Ook werd het demissionaire kabinet gewezen op capaciteitsproblemen. Mensen zouden niet op tijd een toegangsbewijs kunnen krijgen.

Maar in plaats van de fraudegevoeligheid aan te pakken en de testcapaciteit op te schalen, koos het demissionaire kabinet voor de gemakkelijkste weg. De geldigheidsduur van een toegangsbewijs werd verlengd (terwijl het OMT op 12 februari, 12 april en 10 mei zei dat dit ongelofelijk dom is) en voor de rest nam men de risico’s gewoon op de koop toe: een #yolobeleid.

Rutte en De Jonge deden dus op zo’n beetje ieder vlak precies datgene wat ze nou juist niet moesten doen (en dan komt ‘dansen met Janssen’ daar nog bij). Toen het helemaal misging en het reproductiegetal bijna de 3 aantikte, werd de schuld bij de jongeren gelegd en maakten ze vooral excuses voor de slechte persconferentie en benoemden ze even hun ‘inschattingsfout’. Wat een arrogantie.