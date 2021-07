Kamerlid Wybren van Haga: “Wisten Rutte en De Jonge van rapport waaruit blijkt dat lockdown werd ontraden?”

Kamerlid Wybren van Haga eist in de Tweede Kamer opheldering over een overheidsrapport, waarin staat dat hoge ambtenaren een lockdown hebben ontraden. Per saldo zouden er namelijk 520.000 gezonde levensjaren (qaly’s) verloren zijn gegaan.

“Terwijl gewaarschuwd is voor de pijnlijke en zeer nadelige gevolgen van de lockdown, is deze toch rücksichtslos doorgedrukt”, aldus Van Haga, die van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge opheldering wil over het rapport dat door een WOB-verzoek van oud-CBS directeur Jan van der Zanden boven tafel is gekomen.

´Toeslagenaffaire-achtige toestanden´

Van Haga laakt het handelen van toenmalig minister Eric Wiebes: “Uit de interne stukken blijkt dat Wiebes de documenten heeft gezien en dus kennis heeft gehad van een kosten-baten analyse die luid schreeuwde om een lockdown-Nee,” aldus Van Haga, die wil weten wat er met de kennis over deze feiten is gedaan.

Van Haga: “Dit riekt naar toeslagenaffaire-achtige toestanden, waar men doet aan het achterhouden en verdonkeremanen van feiten. En natuurlijk rijst daarbij ook de vraag of Wiebes deze informatie heeft overgebracht aan het kabinet? Wist Mark Rutte ervan? En waarom is de koers niet bijgesteld nadat deze informatie voorhanden was?”

Van Haga heeft naar aanleiding van deze kwestie 9 schriftelijke vragen ingediend bij minister-president Rutte en minister van volksgezondheid De Jonge.