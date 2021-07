Klap in het gezicht voor Hugo de Jonge: Meeste reizigers hebben lak aan quarantaine

Het RIVM voerde een periodiek gedragsonderzoek uit. Daaruit blijkt dat minder dan een kwart van de mensen die in een rood of oranje land zijn geweest, zich na terugkeer aan de corona-adviezen hield.

Uit de peiling, afgenomen tussen 16 en 20 juni, blijkt dat iets minder dan de helft (43 procent) van de mensen die in het buitenland zijn geweest, naar een land met een rode of oranje kleurcode zijn gegaan. 24 procent van die mensen gaf aan bij thuiskomst in quarantaine te zijn gegaan en 22 procent heeft zich laten testen. 76 procent van de mensen die naar een rood of oranje buitenland zijn geweest hebben maling aan het quarantaine-advies, meldt het RIVM.

Nu de grootste risicogroepen zijn gevaccineerd en praktisch iedereen die dat wil ook een vaccin kan krijgen, lijkt iedereen het wel best te vinden wat de maatregelen betreft. Er wordt wel steeds meer geroepen over de opkomst van de Indiase ‘delta’-variant, maar zolang zich dat niet vertaalt in volle ziekenhuizen en groeiende sterftecijfers, kiest een groot deel van Nederland toch liever voor het ‘oude normaal’.

“Deelnemers aan het gedragsonderzoek geven aan dat ze de afgelopen week meer sociale activiteiten hebben ondernomen, zoals horecagelegenheden bezoeken, naar feestjes gaan, bezoek ontvangen, of deelnemen aan georganiseerd sportverband. (…) Waar in de vorige ronde 10% van de deelnemers aangaf minimaal één keer meer dan twee bezoekers te hebben ontvangen, was dat deze ronde 22%. (…) Tegelijkertijd is er ook een afname te zien in het draagvlak voor een aantal maatregelen, met name voor het dragen van mondkapjes, thuiswerken en 1,5 meter afstand houden”, aldus het RIVM.

Als demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dit land echt voor wil bereiden op de komst van een nieuwe golf, dan moet hij toch echt zorgen voor een quarantaineplicht of betere controle, want dit vrijblijvende gedoe werkt overduidelijk voor geen meter. En nu is dat nog niet zo erg, maar rond september zou het zomaar kunnen zijn dat het virus weer oplaait. En dan nog is het maar de vraag in hoeverre dat een probleem is, nu bijna iedereen is gevaccineerd.