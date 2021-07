Lewis Hamilton beschuldigt Red Bull: ‘Het lijkt alsof ze een partymodus hebben’

Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft er nog steeds de grootst mogelijke moeite mee dat hij dit jaar échte concurrentie heeft van Red Bull – zowel in de kwalificatie, als in de races, en dus ook wat betreft het wereldkampioenschap. En dat zit hem niet lekker.

Enkele weken lang klaagt Hamilton al steen een been over wat hij ziet als de “flexibele vleugel” van de Red Bull bolide waar Verstappen in rijdt. Die zou de auto sneller maken, maar zo’n flexibele vleugel is ook illegaal verklaard door de FIA. Max Verstappen heeft dat steeds weersproken door te zeggen dat de vleugen van Red Bull gewoon kleiner is dan die van Mercedes; op bepaalde vlakken is dat positief (op rechte stukken), maar op andere stukken juist weer wat negatiever.

Maar nu kiest Hamilton voor een andere, nieuwe invalshoek. Want op de dag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk beweert hij namelijk dat het er verdacht veel op lijkt dat Red Bull een zogenaamde “partymodus” heeft.

Die “modus” had Mercedes zélf tot in de loop van vorig jaar. Het hield in dat in de kwalificatie de motor even een ronde of twee extra opengezet kon worden, zodat er een snellere kwalificatietijd neergezet werd. Die ‘modus’ kon niet gedurende een hele race worden gebruikt, maar wel even om een sprint-kwalificatie-tijd neer te zetten waar je u tegen zei.

Dat werd dus illegaal. En dus hield Mercedes daar mee op. Maar volgens Hamilton gebruikt Red Bull nu zelf mogelijk zo’n modus – wat dus in strijd met de regels zou zijn.

Het is, zegt hij, de enige verklaring die hij kan geven voor het verschil tussen Red Bull en Mercedes.

Max Verstappen zei eerder al niet onder de indruk te zijn van Hamiltons kritiek. Volgens de Nederlandse stercoureur van Red Bull en leider in het wereldkampioenschap doet zijn team niets illegaals, en is Hamilton gewoon “psychologische spelletjes” aan het spelen.

Andere critici van Hamilton denken dat de Brit het niet kan verkroppen dat hij langzamer is dan Verstappen, en dat hij daarom op zoek gaat naar allerlei excuusverhalen waaruit dan zou moeten blijken dat hij eigenlijk helemaal niet langzamer is, maar dat de concurrentie vals speelt.