LOL! Het Parool: ‘Mishandeling Frédérique komt door onzekere jongens opgegroeid in straatcultuur’

Gistermiddag werd Frédérique (14) mishandeld door Marokkaanse jongens tussen de 11 en 15 jaar oud, omdat ze niet wilde vertellen wat haar geslacht is. “Waar komt dit geweld, gepleegd door zulke jonge jongens, vandaan?” vragen ze zich bij Het Parool af. Zet je schrap voor het antwoord!



Die krant grijpt de zware mishandeling van dit meisje aan voor een spoedcursus inclusiviteit, rechtstreeks uit de koker van de ‘Woke’-ideologie. Want grote grutjes, wat is dat kind toch moedig dat ze zich niet zomaar in een hokje heeft laten drukken!

Er wordt een onderzoeker in gender studies bijgehaald om ons te komen vertellen dat een piepkleine minderheid met genderdysforie het niet zo prettig vindt dat biologieleraren nog steeds alleen spreken over ‘meisjes’ en ‘jongens’. Twee categorieën die voor grofweg 99,7 procent van de mensheid prima voldoen.

Maar het ging natuurlijk over de achtergrond van de daders! Nou, daar trekken ze bij Het Parool ook een aantal onderzoekers voor aan de jas. Er wordt een UvA-onderzoeker aangehaald, dus dan weet je al weer hoe laat het is!

Sociaal onderzoeker Laurens Buijs zegt dat “jonge jongens met dit soort gedrag status verwerven”. Hij gaat verder: “Jongens die dit geweld plegen zijn vaak verbonden met de ‘straatcultuur’. In hun pubertijd moeten ze continu bewijzen dat ze man zijn; ze halen hun waarde uit hun mannelijkheid. Er ontstaan hele primitieve situaties waarin jongens hun mannelijkheid opblazen. Ze kijken neer op mensen die wel hun kwetsbare en zachte kanten kunnen laten zien.”

Hoogleraar reclassering Peter van der Laan, tevens directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, noemt het ‘nogal fout baldadig gedrag’ door jongeren die uit een gevoel van ongemak overgaan tot geweld. “Die jongens steken elkaar aan en hitsen elkaar op. Als er dan een agressieve sfeer heerst, kan een correct en nobel antwoord van Frédérique juist averechts werken”, aldus Van der Laan.

Steek die kop vooral nog verder in het zand… Geen woord over de Marokkaanse achtergrond van de daders! Alles wordt weggemasseerd in sociologische termen, zodat het lijkt alsof het alleen gaat om ‘tienerjongens’ die zijn opgegroeid in een ‘straatcultuur’. Moet je ze voor de grap eens vragen waar die ‘straatcultuur’ precies uit bestaat…