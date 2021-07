LOL! Knettergek Amsterdam houdt plan drijvende zonnepanelen op Sloterplas achter de hand voor energietransitie

De gemeente Amsterdam kijkt naar de Sloterplas, de Gaasperplas en de Nieuwe Meer als mogelijke locaties voor het verder uitbouwen van de energietransitie. Als het voor de inwoners een beetje tegenzit dan komen er drijvende zonnepanelen te liggen.

Vrijwel alle aandacht ging naar de belachelijke plannen voor eventuele windturbines rondom het Havengebied, de Noorder-IJplas, de ring A10 Noord, het IJmeer, de IJburg baai, de Gaasperplas en Zeeburgereiland. Vooral in IJburg en Noord kwamen de mensen toen in opstand, omdat de windturbines daar ook nog eens een stuk hoger konden, vond de gemeente.

Maar de gemeente Amsterdam heeft niet alleen gekeken naar windturbines en is ook bezig met allerlei andere opties voor de Regionale Energiestrategie (RES). Zonnepanelen op daken en op het water, bijvoorbeeld.

Maar in plaats van zich eerst te richten op de meest behapbare opties voor de bevolking, zodat er draagvlak is (of kan komen), bekijken ze álle opties. En daardoor vliegen de Amsterdammers weer regelrecht de gordijnen in, want niemand zit te wachten op een recreatiegebied vol met reflecterende zwarte platen op het water.

Het is de zoveelste ‘overweging’ die GroenLinks stemmende Amsterdammers zich achter de oren doet krabben, want het komt nu wederom wel érg dichtbij zo! Volgens de RES gaat het hier nog niet om een uitgewerkt plan en betreft het slechts een optie die de gemeente vooralsnog heeft afgewezen.

Maar wie kijkt naar de criteria die er nodig zijn voor de gemeente om dit plan wél goed te keuren, die ziet direct dat er trammelant op komst is. Als ‘een lange rij andere mogelijkheden om duurzame energie op te wekken is afgevallen’, dan wordt dit plan opnieuw bekeken. En als de Rijksoverheid vindt dat er toch meer moet gebeuren om de energietransitie sneller te laten verlopen, dan ligt dit plan óók weer op tafel.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De Amsterdammers krijgen het nog flink moeilijk met al die wilde plannen, maar goed, daar hebben ze grotendeels ook zelf voor gekozen natuurlijk. Succes ermee!