Lowlands-directeur baalt van beslissing kabinet: ‘Na anderhalf jaar wordt de jeugd nog steeds beperkt in zijn bewegingsvrijheid’

Gisteren kwam het kabinet met somber nieuws, meerdaagse festivals gaan toch niet door deze zomer. Lowlands is aan de ene kant blij dat er nu duidelijkheid is, aan de andere kant zijn ze diep teleurgesteld dat na anderhalf jaar men nog steeds geen bewegingsvrijheid kent. Vlak na het vervelende nieuws was men in Biddinghuizen al bezig met het leeghalen van het festivalterrein.

Voor festivalorganisatoren waren het spannende weken, ze zouden oorspronkelijk pas enkele dagen voordat een festival begon te horen krijgen of ze groen licht krijgen. Veel ondernemers vonden dit alles behalve wenselijk, zij hadden liever dat de overheid ruim op tijd duidelijkheid zou verschaffen. Het heeft even geduurd maar het kabinet heeft nu toch een knoop doorgehakt. Meerdaagse festivals mogen niet doorgaan.

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg laat aan de NOS weten vooral teleurgesteld te zijn in het feit dat de jeugd al een geruime tijd opgescheept zit met bewegingsrestricties: “Ik ben diep teleurgesteld. En het diepst voel ik dat voor de jeugd die na anderhalf jaar nog steeds beperkt wordt in zijn bewegingsvrijheid.”

Ondanks het feit dat zijn festival nu niet doorgaat is hij wel blij dat er eindelijk duidelijkheid is verschaft. Nu hoeft Lowlands niet daags voor de aanvang van het festival alle leveranciers te annuleren, wat een hoop kopzorgen scheelt. Wel baalt hij van enkele beleidsblunders van het kabinet, zoals de desastreuze uitspraak van minister De Jonge over ‘Dansen met Janssen’: “Het was een enorme samenloop van fouten en omstandigheden. Delta, dansen na Janssen, portiers die je voor een tientje wel de club binnenlieten zonder testbewijs. Die 40 uur qua testen. Fout op fout.”

De Lowlands-directeur somt de tal van recent gemaakte fouten op door het kabinet. Het vaccinatieprogramma begon een positief effect te bewerkstelligen maar met de komst van de Delta-variant en de reeks aan blunders door het kabinet zijn we haast weer terug bij af. Met in dit geval de meerdaagse festivals als grootste gedupeerden.