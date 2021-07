Max Verstappen crasht in GP Engeland na tik door Hamilton

Zojuist is de Nederlandse F1-coureur Max Verstappen al in de eerste ronde gecrasht. Al snel in het begin van de eerste ronde werd Verstappen tegen de achterkant aangetikt door concurrent Hamilton waardoor hij uit de bocht vloog.

De Britse wereldkampioen raakte de Nederlander met zijn voorwiel aan de rechterachterkant, waarna Verstappen op volle snelheid het grind inging en hard in de bandenstapel reed. Na enkele minuten kwam Verstappen uit de auto, waarschijnlijk ongedeerd. Voor de zekerheid ging hij direct naar een medische hulpverlener voor een check.

Op sociale media zijn mensen woedend over de actie van Hamilton. Over de radio riep Hamilton dat hij ‘voorop lag’ en ‘een betere lijn had’ dan zijn Red Bull-concurrent. Echter zijn veel fans het daar niet mee eens.

CODE ROOD! 🚩

In de herhaling van de start is de strijd tussen Verstappen en Hamilton goed zichtbaar 💥 Wie zit hier fout? 🧐