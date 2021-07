Nederland terroristenknuffelland! Jihadist Samir A. komt (tijdelijk) vrij en “mist” zijn kinderen héél erg

Dit kan eigenlijk alleen maar in Nederland. Samir A., die opgepakt is omdat hij volgens het OM geld inzamelde om ISIS-vrouwen en kinderen uit Koerdische gevangenenkampen te halen zodat met name die kinderen later konden strijden voor de terreurorganisatie komt op vrije voeten. Tijdelijk, in ieder geval. Want de rechtbank vindt dat hij zijn proces best in vrijheid – “met voorwaarden” – kan afwachten.

De rechtbank heeft gisteren besloten dat de Jihadist Samir A. tot zijn rechtszaak begint in vrijheid (onder voorwaarden) mag leven. Er zouden nu, een jaar na het begin van zijn voorrarrest, geen goede redenen zijn hem nog vast te houden in afwachting van zijn proces.

Dan denk je: goh, wat zal die man gedaan hebben? Een winkel overvallen? Iets relatiefs onschuldigs, dus? Nee. Het OM stelt dat hij geld inzamelde met een operatie “Prison Break” om ISIS-vrouwen én hun kinderen met behulp van mensensmokkelaars uit gevangenkampen in het Midden-Oosten te helpen ontsnappen. Volgens A. zelf deed hij dat alleen maar omdat hij die arme vrouwtjes (ach gossie) hartstikke wilde helpen omdat ze er psychisch zo doorheen zaten, maar het OM twijfelt geen moment: hij wilde het doen omdat het aansloot bij het doel van het “verslagen” radicaal-islamitische kalifaat van ISIS. Zoals De Telegraaf het verwoordt: “Het voortzetten van de oorlog met kinderen als nieuwe strijders.”

Zoals de officier van Justitie gisteren uitlegde in de rechtbank, Samir A. gaf met zijn actie gehoor aan een oproep van ISIS zelf om vrouwen en kinderen te “bevrijden.” “Die oproep werd gekoppeld aan de toekomst van IS. Zo worden de jongen neergezet als strijders voor de toekomst.”

En deze man, die dat volgens het OM deed, mag nu dus een paar maanden lekker in vrijheid rondlopen. Zijn kinderen zien omdat hij die zo mist.

We hebben het dus over een man die volgens het OM totaal sympathiseert met een radicaal-islamitische organisatie die op gruwelijke wijze onschuldige burgers heeft afgeslacht. En die vrouwen en kinderen bevrijdde zodat die laatsten later hun gestoorde strijd voort kunnen zetten; een strijd die hen vijanden van Nederland zélf maakt.

Dit soort gekkigheid kan natuurlijk alleen maar in Nederland. Iemand die van zulke zware misdrijven verdacht wordt – want je voor het karretje laten spannen van een terreurorganisatie is natuurlijk overduidelijk in strijd met de wet, hoewel zijn advocaat zegt dat het allemaal helemaal niet zo was, en hij gewoon lekker leuk charitatief hulpwerk deed dat dan weer juist hartstikke legaal is, LOL – dient pas vrij te komen als de staat er niet in slaagt de zaak tegen hem te bewijzen. Tot die uitslag er staat moet zo iemand vast blijven zitten; want hij vormt ook als hij “onder voorwaarden” vrijkomt immers een serieus gevaar voor de samenleving, al was het maar vanwege een mogelijkheid bereidwilligheid ISIS-propaganda te verspreiden en onschuldige jongeren te beïnvloeden.

Ongelooflijk genoeg komt Samir A. met een heel kulverhaal aanzetten in De Telegraaf. Ja, zegt hij, hij sympathiseert met “een deel” van de ideeën van ISIS, maar dat maakt hem geen lid van de organisatie! “Ik vind het vals dat het OM mij nu na een jaar opeens beschuldigt voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ik voel me niet verbonden met IS. Juist zij zijn verantwoordelijk voor die vreselijke omstandigheden daar. Ik onderschrijf een aantal van hun ideologieën, maar dat betekent niet dat ik pro-IS ben, net zomin als een sociaal-democraat de Rode Khmer steunt.”

Ah ja. Natuurlijk. Hij is een vreedzame, lieve, tolerante jihadist. De sociaaldemocratische versie van de jihadistische beweging!

Uhu. Deze zelfde Samir A. zat natuurlijk 9 jaar vast vanwege lidmaatschap van een terroristische organisatie, was het bekendste lid van de Hofstadgroep, en had in het verleden plannen om aanslagen te plegen. En die gast komt nu dus aanzetten met zo’n flauwekulverhaal over dat hij hartstikke vredelievend is.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Vastzetten, veroordelen, in de cel gooien die hap, en de sleutel weggooien. Klaar!