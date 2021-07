Netbeheerder kan zonnestroom niet meer aan, wil dat huishoudens duizenden euro’s aan thuisbatterijen gaan kopen

Netbeheerder Liander zit in de knel. Doordat veel huishoudens zonnepanelen hebben aangeschaft, kan het netwerk de druk niet meer aan. Huishoudens kunnen daardoor hun opgewekte stroom niet meer terugleveren. De oplossing? Een dure thuisbatterij van tussen de 5.000 en 10.000 euro!

Wie dacht fijn mee te kunnen doen aan de groene droom van Frans Timmermans en het in zonnepanelen geïnvesteerde geld uiteindelijk terug te kunnen verdienen, die komt bedrogen uit. Het elektriciteitsnet van Liander is er niet op berekend en het wordt een behoorlijk dure opgave om dat netwerk uit te breiden om de druk te kunnen verlichten. Dus is het aan de particulieren om eerst zélf maar met een oplossing te komen.

Momenteel is er de zogenoemde salderingsregel waardoor door particulieren opgewekte zonnestroom aan het net wordt teruggeleverd als ze die zelf niet kunnen gebruiken. Die regeling geldt nog heel volgend jaar en wordt daarna in acht jaar geleidelijk afgebouwd, meldt Trouw. Heel vervelend voor Liander, want daardoor ontstaat er dus zoveel druk op het netwerk. En dat is weer vervelend voor de huishoudens met zonnepanelen, want die lopen nu geld mis!

Maar het meest vervelende van allemaal is nog wel de houding van Liander. Die pleit ervoor om die salderingsregeling voor particulieren sneller af te schaffen (dus geen geld meer kunnen verdienen door de verkoop van stroom) en zo’n joekel van een batterij aan te schaffen. Zolang ze zelf het netwerk maar niet hoeven te verzwaren, want dan kost het ze zélf geld.

De aanschaf van zonnepanelen is dus voor de getroffen particulieren een beroerde investering gebleken, omdat het door de huidige situatie veel langer duurt voor het zich terugverdient. Sterker nog, er moet nóg meer geld bij vanwege die batterijen of de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk (Rara waar worden die kosten op verhaald?). En het wordt er ook niet echt groener op, want de productie van dergelijke batterijen is nou niet bepaald milieuvriendelijk te noemen.