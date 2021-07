NOS Radio 1 journalist kritisch op Pfizer vanwege derde prik: ‘Ze verdienen enorm aan die vaccinaties’

Vandaag werd bekend dat Pfizer toestemming gaat vragen aan Europese én Amerikaanse autoriteiten voor het toedienen van een derde dosis van hun coronavaccin. Die derde dosis zou dan zes maanden na de tweede dosis gegeven moeten worden. Interessant genoeg is NOS Radio 1 Journaal gezondheidsredacteur Rinke van den Brink kritisch. Heel kritisch zelfs. Want, zegt hij, Pfizer verdient hier bakken met geld aan. “Er zit dus ook een enorm commercieel belang aan vast.” Joh.

Pfizer en BioNTech willen toestemming voor een derde vaccindosis. Zo’n derde dosis zou het aantal antistoffen in je lichaam vergroten met een factor van vijf tot tien. NOS Radio 1 Journaal-gezondheidsredacteur Rinke van den Brink zegt terecht dat, als dit klopt, dat nogal wat is. Maar, zegt hij, er kan niet klakkeloos vanuit worden gegaan dat dit echt ook klopt. Want het onderzoek waarop deze cijfers gebaseerd zijn “is nog niet gepubliceerd. Dus het is vooralsnog allemaal op basis van de verklaringen van de Pfizer-baas.”

Daarom zijn, er niet schrikken!, mensen – inclusief wetenschappers – die toch twijfelen aan “het nut van een derde prik.” “Want met zo’n prik maak je antistoffen aan tegen virus. Die zijn bij mensen in het bloed gemeten. Maar je immuunsysteem is veel meer dan alleen wat je krijgt ingespoten met een vaccin,” zegt Van den Brink. “Je lichaam heeft zelf ook een krachtig immuunsysteem dat een rol speelt bij de afweer tegen dit virus.”

Wat? Je eigen, aangeboren immuunsysteem gebruiken in de strijd tegen een virus? Wat is dat voor gekke, ouderwetse gedachte?!

Maar, zegt Van den Brink, er speelt mogelijk ook nog iets anders mee. Want Pfizer zou grof geld verdienen aan een derde dosis. “Of dat de reden is voor dit voorstel is punt twee,” zegt hij. “Maar feit is wel dat ze enorm verdienen aan die vaccinaties. Over heel 2020 was de gehele omzet van Pfizer 42 miljard. In dit jaar verwachten ze dat alleen het covid-vaccin al 26 miljard aan omzet oplevert.”

Dat zijn enorme bedragen en, zoals Van den Brink terecht stelt, zit er dus ook zeker “een enorm commercieel belang aan vast.”

Ongelooflijk dat dit soort kritiek en “mitsen en maren” uitgesproken worden door een lid van het NOS Radio 1 Journaal. Want tot – nou ja, vandaag eigenlijk! – was elke vorm van kritiek op Big Pharma verboden. Vuile complotdenkers!