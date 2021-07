Ongelooflijk! BMX’er Niek Kimmann wint goud MET EEN SCHEUR IN ZIJN KNIESCHIJF

Er zijn atleten. Er zijn helden. En dan zijn er mensen als Niek Kimmann. Wat de Nederlandse BMX’er vandaag heeft laten zien in Tokio is werkelijk ongekend. Want hoewel hij rondfietste met een scheur in zijn knieschijf (!) won hij toch de gouden medaille. Ongelooflijk!

Wat was het een feest vandaag voor de Nederlandse Olympiërs. Want Niek Kimmann deed wat je eigenlijk voor onmogelijk houdt: hoewel hij rondreed met een scheurtje in zijn knie nadat hij op een official was gebotst, en daardoor het parcours van de BMX-race niet had kunnen verkennen, won hij vandaag op schitterende wijze een gouden medaille.

Na een paar bulten kwam Kimmann aan kop, en vervolgens gaf hij die positie niet meer weg. De hele race was hij dominant en veruit de sterkste. Alleen in de laatste meters kwam de nummer twee, Kyle Whyte uit het Verenigd Koninkrijk, nog wat dichterbij, maar dat kwam vooral doordat Kimmann door had dat hij zou winnen en eigenlijk al een beetje feest aan het vieren was – in zijn hoofd, tenminste.

“Ik geloof het niet, ik geloof het niet,” zei Kimmann na de wedstrijd. Niet zo gek, want na de botsing met de official dacht hij dat vijf jaar lang hard trainen voor deze Olympische Spelen voor niets was geweest. Hij kon niet trainen, het parcours niet verkennen, zijn knie was dik… “Ik klapte maandag op die official,” ging hij verder. “Toen dacht ik, deze droom is voorbij. Want ik wist, ik ben jong, deze baan ligt mij. Als ik ooit een Olympische titel wil pakken moet het nu. Nou ja, en toen ging het nog bijna aan mijn neus voorbij door die official.”

Maar, zei hij ook, “de laatste weken in Nederland gingen zó goed, dat zelfs mijn broertje zei ‘wat jij doet is niet normaal’ en dat zelfs mijn coach zegt: ‘Als jij niet op je best bent kun je nog steeds winnen.’ Dus ik heb altijd vertrouwen gehouden.”

En dat was dus terecht. Wat een geweldig resultaat. Wat een geweldenaar!