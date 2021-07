Openbaar Ministerie neemt Spaans onderzoek naar dodelijke mishandeling Mallorca over

Het Openbaar Ministerie neemt het strafrechtelijke onderzoek naar de dodelijke mishandeling op Mallorca van de 27-jarige Carlo uit Waddinxveen over van de Spaanse autoriteiten. De Spaanse onderzoeksrechter had daar bij de Nederlandse autoriteiten op aan gedrongen.

Justitie in Nederland was ondertussen al met een eigen onderzoek begonnen naar de toedracht van de mishandeling met dodelijke afloop. Het onderzoeksteam zal nu het Spaanse dossier overnemen, nadat het over één tot twee weken in het Nederland is vertaald.

Carlo, het 27-jarige slachtoffer, werd op 14 juli aangevallen door een groep Nederlandse jongeren in een badplaats bij Palma de Mallorca. Enkele dagen na de mishandeling overleed Carlo aan de gevolgen van hersenschade.

Tot nu toe is er één Nederlandse verdachte aangehouden toen hij zijn sleutels van een gehuurde vakantiewoning wilde inleveren. Later werd hij vrijgelaten omdat uit veiliggestelde camerabeelden zou blijken dat hij zelf geen deelnam aan de aanval op het slachtoffer. De overige verdachten waren in de tussentijd al naar Nederland gevlucht en zijn tot op heden nog op vrije voeten, omdat Spanje nog geen Europees overleveringsverzoek had ingediend.