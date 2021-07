Polen blijft EU-bobo’s tarten: Constitutioneel Hof buigt zich over vraag of Pools of Europees recht belangrijker is

In Brussel kijkt men gespannen naar een nieuwe, en mogelijk ontwrichtende, ontwikkeling in Polen. Het Constitutioneel Hof van Polen gaat zich op verzoek van de premier buigen over de vraag wat belangrijker is: Pools of Europees recht. Zo’n onderzoek zou omstreden zijn, want volgens Europese verdragen is het zo dat uitspraken van het Europees Hof bindend zijn. De Poolse premier hoopt dat het Poolse Hof hier anders over denkt.

Tussen de Visegrad-landen en de EU loopt het al een tijdje niet meer zo soepel. De Visegrad-landen hekelen het feit dat zij keer op keer betuttelend worden aangesproken door Brussel. De laatste jaren is een strijd tussen nationale soevereiniteit en Europese supranationaliteit uitgebroken. In Oost-Europa zijn ze zeker niet anti-EU, maar de Unie staat zeker niet boven nationale wetgeving. Polen probeert deze strijd nu te beslechten via hun eigen Constitutionele Hof, dat laat de NOS weten.

Polen hekelt de bemoeienis dus vanuit Brussel, volgens de Poolse staatssecretaris Sebastian Kaleta doen sommige Brusselse functioneren alsof ze enorm machtig zijn, maar dat is gewoon niet wenselijk aldus de politicus: “Sommige politici in Brussel willen hun rol groter maken dan hij is. Dat is gevaarlijk”.

Terwijl in Polen het Hof zich over deze zaak gaat buigen neemt de spanning en het nagelbijten toe in Brussel. De verhoudingen lagen al op scherp, maar als het Hof een voor de EU onwenselijke uitspraak doet dan zijn de rapen gaar. Al jaren proberen enkele EU-fanatici, zoals Sophie in ’t Veld en Frans Timmermans, de landen om te buigen naar hun wil. Tot op heden zonder al te veel succes. En met een ongunstige rechterlijke uitspraak kan de situatie politiek gezien alleen maar verslechteren.

Ondertussen weet de EU, na de Brexit-soap, dat ook andere eurokritische fracties en bewegingen met spanning zitten te wachten op de conclusies van het Poolse Hof. Het wordt de EU-bobo’s toch wel heet onder voeten zo.