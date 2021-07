Politie Delft kondigt arrestatie aan van “groep personen”: ze trapten voorbijganger op krukken onderuit en bespuugden haar

Gisteravond plaatste de politie Delft een oproep op Twitter. Getuigen van een heel vies, smerig, ranzig misdrijf worden opgeroepen zich te melden. Wat voor misdrijf? Nou, “een groep mensen” heeft een voorbijgangster op krukken heel vreselijk mishandeld. Gek genoeg ontbreekt er wel een signalement van de daders.

Gisteravond liep een dame op krukken op het Bastiaanplein in Delft. Tot haar grote schrik werd ze opeens aangevallen door een “groep personen.” Ze werd onderuit getrapt en vervolgens ook nog even bespuugd.

Wanstaltig, natuurlijk. Echt vreselijk.

Het goede nieuws? Er zijn vier verdachten aangehouden.

Toch is de zaak nog niet in kannen en kruiken. De politie is nu namelijk op zoek naar het slachtoffer én naar “meerdere getuigen.”

Vandaag is er door een groep personen op het Bastiaanplein een voorbijganger op krukken onderuit getrapt en bespuugd. 4 verdachten zijn aangehouden. We zijn op zoek naar meerdere getuigen en de aangeefster met de krukken. Ben jij dit of heb je iets gezien? Bel 09008844! ^ch pic.twitter.com/uWMDd3dgJX — Politie Delft (@PolDelft) July 4, 2021

Het is natuurlijk een belachelijke beschrijving. “Een groep personen.” Wat is dat voor raar signalement. Zéker als je wilt dat getuigen zich melden is het wel handig als je specifieker bent. Mannen? Vrouwen? Allebei? Autochtonen of juist allochtonen, of allebei? En hoe zit het met de leeftijd van de daders? Waren het hoogbejaarden of jongeren? Allemaal belangrijke informatie als je wilt dat getuigen zich melden; zeker als het getuigen zijn die niet helemaal gezien hebben wat er gebeurde, maar die de groep wel daar hebben gezien rond het moment van de aanval. Want ook dat kan relevant zijn.

In de reacties wordt meteen duidelijk dat heel veel mensen denken dat het om zogenaamde kansenparels gaat: allochtone jongeren.

Kansenparels, en dan vragen ze zich nog af waar "discriminatie" vandaan komt! Net zoals in Duitsland zichtbaar in de rechtbank, daar zou n wetsvoorstel voor moeten komen. Tegenstemmers van het voorstel, D66, Groenlinks, PVDA, Bij1 enz enz. — Live your life Joyfully N🚫 N🚫S (@tDlS93617689) July 5, 2021

Signalementen graag. De burger wil weten waar het gevaar schuilt. — El Cid 🇮🇱🇳🇱 (@weijers3) July 5, 2021

Oh "personen"? …geen lama's? — Encrypted ♓️ (@Encrypted88) July 4, 2021

Kom op politie Delft noem de beestjes gewoon bij hun naam😱 we weten ondertussen wel waar we dan uitkomen🤔 — Pukkemans (@pukkemans130603) July 5, 2021

Altijd weer die 'studenten civiele techniek' — Jules (@trottlesnot) July 5, 2021

Groep personen zonder signalement. Dan weet je zeker dat het (licht) getint is — Drywater (@Drywate76453675) July 5, 2021

Benieuwd wat voor soort "groep personen" als laffe hyena's de zwakste die ze tegenkomen uitkiest en groepsgewijs aanvalt. — TheBrinkster (@BrinkWvd) July 5, 2021

Goh wat voor personen zullen dat nou geweest zijn? Vast van het soort dat D66 en GL zo graag importeren. — René vd H (@renevdh73) July 5, 2021

Laat me raden; 4 jongens van 15-18 jaar met een Noord afrikaans uiterlijk — Dennis foster (@Dennisf01191693) July 5, 2021

Zoals deze Twitteraar terecht stelt is het gevolg van het niet geven van een signalement dat mensen er automatisch vanuit gaan dat het om een groep Marokkaanse jongens gaat. Dat kan natuurlijk best zo zijn. Maar het kan ook volkomen onterecht zijn. Als dat laatste het geval is, dan zorgt de politie er door “neutrale” termen te gebruiken juist voor dat mensen vooroordelen uiten, en die vervolgens tegen elkaar bevestigen.

Dus de politie zorgt er in dat geval voor dat mensen ergens vanuit gaan dat niet hoeft te kloppen, én ook nog eens dat ze getuigen mogelijk mislopen. Onnozeler dan dit wordt het niet.

Het gevolg van het niet geven van een signalement zien jullie onder jullie tweet. Jullie zetten aan tot het uiten van vooroordelen.

Bovendien gaan jullie hierdoor getuigen missen. Niet handig. — Grauzone (@frankgrauzone) July 5, 2021

Hup politie, geef dat signalement. Zo zullen er mogelijk meer getuigen komen én het is ook van belang voor de rest van de maatschappij. Dat is belangrijk, al was het maar omdat gewone burgers ook recht hebben op dit soort informatie. Ik bedoel, zelfs in een bericht over “money mules” wordt in ieder geval de leeftijd van de daders vermeld (tussen de 21 en 61 jaar oud).

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zoals onze Amerikaanse vrienden in dit soort situaties zeggen: details matter.

Goed nieuws! Team Trump heeft een nieuwe sociale media-platform online gezet. Het heet GETTR! En je kunt al meteen lid worden en meedoen in deze voor rechtse mensen veilige omgeving. Volg me daar dus, en laten we het gesprek met elkaar aangaan, de hele dag door!