Politie doorzoekt woningen Delano Geerman en Kamil Egiert

Er zijn zwaarbewapende agenten de woning ingevallen van Delano Geerman in Tiel. Geerman wordt ervan verdacht dat hij de schutter was in de gepoogde liquidatie van Peter R. de Vries. Nu heeft de politie in zijn woning dus naar bewijs gezocht.

Delano Geerman alias Demper is een mislukte rapper die volgens vrienden al langer actief is als crimineel. Mensen in de Tielse wijk Passewaaij bevestigen tegen De Gelderlander dat zijn woning doorzicht is om 03:00 uur ’s nachts gisteren – dus niet afgelopen nacht, maar de nacht ervoor.

De huurwoning werd helemaal binnenstebuiten gekeerd in de hoop bewijs te vinden – niet alleen van de moord, maar ook van wie de opdrachtgever mogelijk was.

Een ooggetuige vertelt tegen de regionale krant: “Die van de invalploeg hadden allemaal bivakmutsen op. Je herkende er geen één van.” Dat is natuurlijk ook de bedoeling. De politie vermoedt ongetwijfeld dat het om de georganiseerde misdaad gaat, en dan specifieker over de MocroMaffia. Het is van het grootste belang dat betrokken politieagenten anoniem zijn en blijven.

Na de eerste invalploeg “kwam er een ander ploeg bij,” aldus de ooggetuige. Vervolgens kwamen er nog meer politiemensen in “gewone, normale auto’s.” De getuige heeft het over een stuk of zes auto’s.

Op hetzelfde moment werd de woning van Egiert doorzocht in Maurik. Daar lieten buurbewoners weten dat hij altijd heel netjes “hallo” zei, hoewel ze het wel verdacht vonden dat hij heel vaak met kleine plasticzakjes naar auto’s liep en die dan af gaf.

Ja, dat zeiden ze echt tegen journalisten van, alweer, De Gelderlander.