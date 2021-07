Reisbranche fakkelt knipperlichtbeleid kabinet af: ‘Het brengt schade toe aan reisorganisaties’

De Nederlandse reisbranche hekelt het huidige ‘knipperlichtbeleid’ van de overheid. Door de continue wisseling van kleuren worden reisorganisaties in Nederland zwaar gedupeerd door de vele annuleringen die erop volgen. Het systeem moet daarom op de schop, want anders wordt het een prut vakantiezomer voor de branche.

In België en Slovenië werken ze al met een ander systeem, maar zoals gewoonlijk zit Nederland vastgeroest in een verouderd systeem. De reisbranche ziet het liefst een implementatie van het Belgische systeem, waar het niet uitmaakt waar je naartoe reist. Bij terugkomst moet je gewoon worden getest en wie positief test moet in quarantaine.

Nederland heeft een nogal ongunstig systeem voor de reisbranche, want wanneer bepaalde landen een andere risicokleur krijgen, en dus een negatief reisadvies, moeten reisbureaus reizen schrappen. Terwijl het in veel gevallen gewoon veilig is om op vakantie te gaan – mits mensen bij terugkomst gewoon testen zodat iedereen uitsluitsel krijgt. Uiteindelijk maakt het niet uit of je naar een ‘groen’ of naar een ‘rood’ land op vakantie gaat, in beide landen kan je besmet raken.

Een TUI-woordvoerster laat weten aan de Telegraaf dat de hele reisbranche in Nederland schreeuwt om een ander systeem: “Absurd en heel pijnlijk voor de reisorganisaties die hun vakantiereizen moeten annuleren. De bepalingen van de reisadviezen zijn aan revisie toe, want deze situatie geeft een oneerlijk speelveld en brengt grote schade toe aan reisorganisaties die keurig het overheidsbeleid volgen.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn maakt het niet uit waar zij op vakantie gaan, de reisbranche hoopt van harte dat de overheid eens luistert naar deze boodschap. Maar de vraag is of ze wel aan het goede adres zijn hiervoor bij Rutte en consorten. Het kabinet heeft vaak genoeg laten zien flinke oogkleppen op te hebben gedurende deze crisis. Het ziet er niet naar uit dat het kabinet ineens gaat besluiten om een ander systeem in te voeren.