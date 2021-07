SGP’er Kees van der Staaij mag nutteloze werkgroep leiden die moet kijken hoe de ‘Tweede Kamer versterkt kan worden’

Het is een fantastische dag voor SGP-leider Kees van der Staaij. Vandaag werd namelijk bekend dat hij een werkgroep gaat voorzitten die voorstellen moet gaan doen om de wetgevende en controlerende taak van de Tweede Kamer te versterken, “evenals haar informatiepositie.” Leuk voor hem, maar voor de rest van Nederland natuurlijk de grootst mogelijke onzin.

Ach kijk eens wat leuk! De Tweede Kamer heeft een aankondiging gedaan!

Kamerlid @keesvdstaaij ontving vanmorgen een opdracht van Kamervoorzitter @Vera_Bergkamp. Zijn werkgroep gaat voorstellen doen om de wetgevende en controlerende taak van de #TweedeKamer te versterken, evenals haar informatiepositie. Lees meer: https://t.co/dzc8wqHlDs pic.twitter.com/EyK7aw4dAg — Tweede Kamer (@2eKamertweets) July 8, 2021

Buiten Den Haag is er dus echt helemaal niemand die hierin trapt. Die dit leest en denkt: zo, zo, die werkgroep gaat echt even het één en ander veranderen! Ze komen straks met geweldige plannen, de rest van de Kamer onderschrijft die, de Rutte Doctrine wordt in de prullenbak gegooid, en de Tweede Kamer gaat opeens functioneren als een parlement in plaats van als de stempelfabriek die zij nu is.

Dit is theater. Een show, puur en alleen voor de bühne. De kiezer moet geloven dat er op deze manier iets gaat “veranderen,” terwijl dat natuurlijk helemaal niet de bedoeling is want de mensen die het echt voor het zeggen hebben in Nederland willen niet dat er ook maar iets verandert. De manier waarop het nu gaat is wat die lieden betreft perfect; het heeft er immers voor gezorgd dat ze a) aan de macht zijn gekomen en b) aan de macht blijven.

Winwin!

Nou ja, voor iedereen in Den Haag dan. Nadrukkelijk niet voor de gewone Nederlandse kiezer, die graag wil dat de Nederlandse democratie ietwat gezond en effectief functioneert omdat zijn rechten op die manier het best gewaarborgd worden.

Afijn, we kunnen Van der Staaij natuurlijk alleen maar feliciteren met deze “opdracht.” Hij mag even het podium opklimmen om daar net te doen alsof het allemaal iets uitmaakt, en na afloop krijgt hij een staande ovatie plus een mooie bos bloemen van de boven-hem-gestelden. Ongetwijfeld is hem dat heel wat waard.