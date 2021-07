SP-Raadslid valt in slaap tijdens digitale vergadering; partij gooit haar eruit

Hilarischer dan dit wordt het eigenlijk niet. Het Gennepse SP-raadslid Anieta Janssen is uit de gemeenteraad gegooid, of nou ja, gestapt, omdat haar partij er helemaal klaar mee was dat ze bepaald niet actief was in haar functie. De druppel die de emmer deed overlopen was dat mevrouw tijdens een digitale raadsbijeenkomst in slaap viel en voor de webcam vervangen werd door haar… kat.

Tijdens een recente raadvergadering van de gemeenteraad in Gennep zagen collega’s van SP’er Anieta Janssen haar helemaal niet in beeld. Nou ja, bij het begin even. Maar daarna was ze opeens weg. Ze zei ook niets. Wat ze wel zagen? Een goed gevulde boekenkast en… een kat die af en toe even een bezoekje kwam brengen aan de computer van mevrouw.

Maar mevrouw zelf was in geen velden of wegen te bekennen.

Gek.

Naderhand bleek dat Janssen in slaap was gevallen. En nee, dat was niet de eerste keer. Ze heeft er blijkbaar een handje van om lekker een dutje te doen terwijl haar collega-raadsleden hun werk wél doen.

Omdat er daarnaast ook nog “incidenten” zijn geweest in de SP-fractie zelf is fractievoorzitter Hans Frentz helemaal klaar met Janssen. “Kijk, iemand mag best een keer struikelen. Iedereen verdient een tweede kans, maar er zijn de laatste tijd wel wat meer dingen geweest,” aldus Frentz. Wat precies wil hij niet zeggen, want hij wil niet met modder gaan gooien.

Behalve dan dat hij wil zeggen dat er wel degelijk heel wat modder is. Dat wilde hij wél even kwijt.

Hoe dan ook, uiteindelijk is er een gesprek geweest tussen de fractie en Janssen. De conclusie daarvan is dat zij zich terugtrekt als raadslid. Ze zal vervangen worden door een andere socialist.

Maar waarom, eigenlijk? Want als iemand een schitterend symbool is voor de totale nutteloosheid van de meeste politici, dan is zij het toch? Ik zou zeggen, laat haar vooral zitten zodat iedereen begrijpt dat het één grote theatershow is. Dat het niet uitmaakt op wie je stemt, omdat je uiteindelijk toch min of meer hetzelfde beleid krijgt. En dat raadsleden gewoon tijdens vergaderingen kunnen slapen, omdat wakker blijven geen nut heeft… behalve dan voor het imago van de gemeenteraad.

Dus, ik zou zeggen: Anieta, stap vooral niet op, en geef je zetel niet ‘terug’ aan de SP. Gewoon doorgaan waar je mee bezig was: lekker slapen tijdens vergaderingen van de theater-gemeenteraad.