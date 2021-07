Trouw maakt rassenkwestie van Team NL: “Is de olympische ploeg te wit?”

Het is weer dramatisch gesteld met de mate van diversiteit in Nederland! Bij Trouw vragen ze zich namelijk af of het olympische sportteam van Nederland “te wit” is en hoe het toch komt dat er “sprake is van ondervertegenwoordiging van sporters met een migratieachtergrond”. Het is haast te triest voor woorden.

Bij Trouw pakken ze uit met statistiekcijfers van het CBS en twee onderzoekers van het Mulier Instituut om een verklaring te zoeken voor het feit dat Team NL “te wit” is. Ze halen echt álles uit de kast.

Zo vertellen ze ons bijvoorbeeld dat we als land uitblinken in traditionele Hollandse sporten zoals paardrijden, zeilen en hockey. Daar zie je veel minder mensen van een andere afkomst, omdat die niet dezelfde binding hebben met die sporten. Ook groeien ze op in andere milieus, waardoor ze die binding ook niet makkelijk krijgen.

Daar gooien ze nog een leuk feitje achteraan, namelijk dat kinderen uit een sportgezin meer kansen hebben om topsporter te worden. En die sportgezinnen zijn vaak gezinnen met hogere inkomens, omdat ze vaak hoger opgeleid zijn. Op die manier wordt de ronduit racistische vraag in de titel van het artikel verklaard aan de hand van links gewauwel over kansenongelijkheid.

Maar met alleen het aanpakken van kansenongelijkheid kom je er niet! Nee: “(…) Als een sport eenmaal wit is, blijft ie vaak wit. Omdat kinderen met een migratieachtergrond zich niet herkennen in de beoefenaars, voelen zij zich minder welkom of trekt het hen minder aan. Om minderheden te trekken, is een bewuste interventie nodig”, zegt bijzonder hoogleraar Jacco van Sterkenburg, gespecialiseerd in etnische diversiteit in de sport.

Diversiteit moet je dus keihard opleggen van bovenaf, want anders klonteren dezelfde soort mensen uit dezelfde milieus en met dezelfde interesses alleen maar aan elkaar. En dat is zielig voor mensen die buiten de boot vallen. Althans, dat meent Trouw, want die mensen zelf is niets gevraagd.