‘‘Twee mannen stonden klaar om neergeschoten Peter R. de Vries vast te leggen op film’’

Het landelijke rechercheteam van de Nationale Politie houdt er sterk rekening mee dat er twee mannen klaarstonden op het plaats delict waar misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd neergeschoten en ruim een week later in het ziekenhuis overleed aan zijn verwondingen.

De beelden van twee verdachte personen, vlak voor de aanslag op Peter R. de Vries, waren al langer punt van discussie. Nu zeggen ook goed ingevoerde politiebronnen tegenover het AD dat deze twee verdachte personen waarschijnlijk wel degelijk klaarstonden om de liquidatie op Peter R. de Vries vast te leggen op beeld.

Op camerabeelden is te zien dat twee verdachte mannen in het grijs gekleed rustig achter De Vries aanlopen als hij door de Lange Leidsedwarsstraat richting zijn auto in de nabijgelegen garage loopt. Opvallend is dat ze beide hun telefoon pakken, zonder daar iets mee te doen. ‘‘Alsof ze hun camera direct bij de hand wilden hebben’, aldus een bron tegenover de Rotterdamse krant.