Uw gezondheid heeft u zelf in de hand!

Een gezond lichaam is voor de meeste mensen enorm belangrijk. Hierdoor leef je (als het goed is) langer en voel je je energieker en fitter gedurende de dag en tijdens het sporten. Je kunt veel aanpassen aan je levensstijl wat een positief effect heeft op je lichaam: gezond eten of voldoende slaap bijvoorbeeld.

Maar naast het aanpassen van uw levensstijl, is het ook mogelijk om door middel van medische producten uw gezondheid actief te controleren. Op die manier kunt u uw hygiëne op peil houden en in de gaten houden of uw lichaamswaarden goed zijn. Zo kunt u voortaan met een gerust (en gezond!) hart door het leven.

Wilt u weten welke producten wij bij Nobraa verkopen die u kunnen helpen uw lichaam gezond te houden? Hieronder geven wij een overzicht en uitleg van deze producten.

Hygiëne

Het eerste wat u kunt doen om uw lichamelijke gezondheid op peil te houden, is zorgen dat uw hygiëne voldoende is. Door middel van desinfectie zoals handgel of bijvoorbeeld onze UV-licht reiniger, zorgt u dat u niet onnodig wordt blootgesteld aan bacteriën en virussen. Deze producten doden namelijk de virussen of schakelen ze uit, zodat ze geen ziekten kunnen veroorzaken.

Als u dus regelmatig uw handen desinfecteert, bijvoorbeeld na een bezoek aan de supermarkt of een rit in het openbaar vervoer, heeft dit een positief effect op uw gezondheid. U doodt de bacteriën en kunt hierdoor geen virus oplopen. En daarbij is het slechts een kleine moeite: maar het heeft een groot effect!

Controle

Daarnaast kunt u met verschillende medische producten dus de waarden van uw lichaam meten zoals bijvoorbeeld temperatuur, zuurstof of bloeddruk. Het controleren van deze waarden is niet per se nodig: u gaat er immers vanuit dat u gezond bent. Maar het kan wel een fijne extra check zijn om uw gezondheid in de gaten te houden en te bevestigen.

Ook als u bepaalde klachten heeft, kan het een goed idee zijn om even een meting te doen. Voelt u zich bijvoorbeeld een beetje rillerig? Dan zou het best kunnen dat u verhoging of koorts heeft. Of bent u een beetje moe of benauwd? Dan is het een goed idee om even het zuurstofgehalte in uw bloed te meten met behulp van een saturatiemeter.

Met behulp van deze producten kunt u dus uw waarden gemakkelijk zelf controleren, zonder dat u gelijk naar de huisarts hoeft te gaan. Als u waarden goed zijn, bent u weer gerustgesteld en kunt u verder kijken naar waar de klachten vandaan komen. Misschien worden deze klachten wel ‘gewoon’ veroorzaakt door stress, hormonen of een verandering in uw levensstijl en is er geen reden voor paniek!

Wanneer naar de huisarts?

Het fijne van medische producten waarmee u zelf uw lichaamswaarden kunt meten, is dat u niet bij elke vage klacht naar de huisarts hoeft. Bij een beetje hoofdpijn of een beetje een rillerig gevoel, kunt u zelf controleren of er misschien iets serieus aan de hand is of dat deze klachten slechts veroorzaakt worden door dingen zoals weinig slaap of stress. Als er niks aan de hand is, hoeft u op deze manier niet onnodig de zorg te belasten. De artsen zijn al druk genoeg, bijvoorbeeld vanwege de Covid-19 pandemie!

Maar dan rest nog de vraag: wanneer moet u dan wél even langs de huisarts gaan? Het antwoord is simpel. Als uw lichaamswaarden niet ‘perfect’ zijn, maar misschien iets aan de hoge of lage kant is er nog geen reden voor paniek. Het is slim om deze waarden in de gaten te houden en bijvoorbeeld elke X aantal dagen te meten, zodat u kunt zien of de waarden stabiel zijn of nog aanzienlijk dalen/stijgen.

Als uw lichaamswaarden daarentegen enorm laag of hoog zijn, is het wel verstandig om even langs de huisarts te gaan. Zeker als dit gepaard gaat met klachten, kan hij of zij u goed vertellen wat er aan de hand is, of behandeling of medicatie nodig is en of u zich wel of geen zorgen hoeft te maken. De huisarts is ten slotte uiteindelijk de enige professional!

Nobraa

Tot slot verkopen wij bij Nobraa alles wat u nodig heeft om uw hygiëne te waarborgen en uw metingen te kunnen doen. Wij verkopen verschillende soorten desinfectie en verschillende soorten meters zoals bloeddrukmeters, koortsthermometers en saturatiemeters. Deze producten zijn uiteraard, zoals u van ons gewend bent, van hoogwaardige kwaliteit en conform alle vereiste markeringen en normeringen. Check dus nu uw lichamelijke gezondheid met de producten van Nobraa!