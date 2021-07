Vanavond op NPO: zielige ISIS-vrouwen die Nederlandse vrijheid missen

NPO2 zendt vanavond een Spaanse documentaire uit die “een bijzonder inkijkje” geeft in de manier waarop vrouwelijke jihadisten in een Syrisch detentiekamp worden gederadicaliseerd. Het is alleen jammer dat niet duidelijk wordt waar ze nou precies spijt van hebben.

The Return: Life after Isis is een documentaire die de geïnterviewde vrouwen alle ruimte geeft om hun slachtofferschap te benadrukken. Er wordt een beeld geschetst van zielige vrouwtjes die erin zijn geluisd door Syriëgangers met mooie praatjes. De vrouwen waren kennelijk allemaal te dom of te lui om even op internet op te zoeken wat ISIS nou precies was. In plaats daarvan luisterden ze direct naar fantasieverhalen over het kalifaat, namen ze samen met hun kinderen het eerste de beste vliegtuig dat ze in de buurt kon brengen van Syrië en ach gossie: kwamen zij even bedrogen uit!

Nu je dit weet is het ook niet zo raar dat deze documentaire is verschenen op het Human Rights Watch Film Festival. Dat verklaart ook deze user-review, waarin wordt gezegd dat op geen enkel moment in die film nou duidelijk wordt wáár die vrouwen nou precies spijt van hebben.

De nadruk komt dus vooral te liggen op dat ze allemaal een stomme fout hebben gemaakt en dat ze kunnen worden gederadicaliseerd. Gooi er een opmerking tussendoor als “Ik wil weer poffertjes eten”, en je hart zou haast beginnen te smelten. Tot je weer beseft dat dit soort vrouwen minimaal net zo doordrenkt waren van die haatideologie als de eerste mannelijke Syriëgangers. En dat zij zelf ook een grote rol hebben gespeeld in het verspreiden van ISIS-propaganda of zelfs hielpen met martelen en verkrachtingen (stelt de NOS).

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zelfs in het AD worden er vraagtekens gesteld bij de oprechtheid van de geïnterviewde vrouwen en waar ze nou precies op doelen als ze het hebben over ‘het zien van onrechtvaardigheid en het horen van leugens’. De documentaire-maker vond het in ieder geval niet nodig om daar verder op in te gaan…