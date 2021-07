Vandaag: Hoge Raad oordeelt over de minder-minder-minder zaak tegen Geert Wilders

Voor Geert Wilders is het vandaag een belangrijke dag. De Hoge Raad doet namelijk uitspraak in de bekende minder-minder-minder zaak tegen de PVV-leider. Experts gaan er van uit dat de Hoge Raad het oordeel van de lagere rechter zal bevestigen.

“Morgen uitspraak Hoge Raad over minder-minder,” schreef Wilders gisteren zelf op Twitter. “Dan zal blijken hoe corrupt Nederland is. Mag Akwasi ongestraft tot moord oproepen, Rutte liegen en bedriegen en Kaag met belastinggeld/docu de verkiezingen beïnvloeden terwijl de oppositieleider wordt veroordeeld voor een Marokkanen-vraag?”

De kans is groot dat deze vraag bevestigend beantwoord wordt vandaag. Voor veel mensen zal dat voor een afbraak van vertrouwen in de rechtsstaat zorgen, zeker omdat er sprake is, aldus veel toeschouwers, van willekeur. Wilders wordt wel vervolgd én veroordeeld voor bepaalde uitspraken, maar ogenschijnlijk línkse actievoerders worden dat niet.