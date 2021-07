Virologen bang voor deltavariant: ‘Geef gevaccineerden geen voorkeursbehandeling, zij verspreiden het virus ook’

Virologen slaan opnieuw alarm over het coronavirus, specifiek de deltavariant. Deze variant is zó besmettelijk dat volledig gevaccineerde mensen het virus ook gewoon over kunnen dragen. En dat kon wel eens flinke gevolgen hebben voor het beleid, waarschuwen de wetenschappers.

Wie in de veronderstelling was dat je door je volledig te laten vaccineren je vrijheid terugkrijgt, komt waarschijnlijk bedrogen uit. Omdat het virus ook over te dragen is als je volledig bent beschermd, heeft het vrij weinig zin om gevaccineerden meer vrijheden (terug) te geven dan ongevaccineerden.

OMT-lid Marion Koopmans wil om die reden af van de voorkeurspositie van gevaccineerden, zegt ze tegen de Volkskrant. En daar stopt ook meteen de logica, want zij pleit voor een totale testsamenleving waarin ook volledig gevaccineerden zich om de haverklap zullen moeten laten testen om ergens binnen te kunnen komen.

Het wordt tijd dat we met z’n allen eens beginnen te erkennen dat dit virus niet zomaar weggaat en dat je daartegen beschermen een persoonlijke keuze is. Mensen die zich laten vaccineren doen dat zodat ze zelf niet op de IC belanden, niet om te voorkomen dat ánderen niet op de IC belanden. Dat ging misschien op voor het oorspronkelijke virus, maar de situatie is inmiddels veranderd.

Dat betekent in feite dat iedereen die zich nu nog niet heeft laten vaccineren (uitzonderingen daargelaten), de risico’s accepteert die daarmee gepaard gaan. Vanuit dat uitgangspunt is het ronduit onzinnig om de hele maatschappij nog langer te onderwerpen aan allerlei draconische maatregelen, die tegenwoordig bedoeld zijn om de ongevaccineerden alsnog te beschermen tegen infectie.

Dat is een onhoudbare situatie, met sociaal-maatschappelijke risico’s tot gevolg. Want hoe lang denk je dat het duurt voordat ongevaccineerden de zondebok worden voor mensen die vanwege de maatregelen beperkt worden in hun dagelijkse leven?

En zo’n testsamenleving is ook niet eeuwig vol te houden, één lek of misser is genoeg voor een nieuwe uitbraak. Als er dan ook nog eens wéér een nieuwe variant de kop opsteekt, eentje die resistent is geworden tegen de vaccins, kan blijf je bezig. Prima dat er nog steeds getest wordt en dat die mogelijkheid blijft, maar we moeten ook niet doorslaan.