Volstrekt incompetent kabinet gaat horeca tot 13 augustus aan banden leggen en discotheken en nachtclubs sluiten

De nieuwe coronamaatregelen die het demissionaire kabinet vanavond tijdens de persconferentie aan wil kondigen waren al uitgelekt, maar niet zeker. Nu blijkt er wél meer zekerheid te zijn en het geschetste vooruitzicht is zeker net zo somber.

Demissionair premier Rutte en coronaminister De Jonge lijken inderdaad puur en alleen op besmettingscijfers aan te sturen, ondanks het feit dat de ziekenhuizen op dit moment nog maar weinig merken van de enorme toename in de besmettingen. En hoewel de risicogroepen grotendeels gevaccineerd zijn, gooien ze het nu op het risico voor jongeren op het krijgen van ‘long Covid’. Iets wat nooit eerder werd meegewogen lijkt nu haast het hoofdargument te zijn geworden om de boel weer op slot te zetten. Belachelijk.

Volgens De Telegraaf moeten vanaf zaterdag de kroegen, clubs en discotheken weer om middernacht dicht tot 13 augustus (RTL Nieuws beweert dat die laatste twee weer volledig dicht zullen moeten). De reden die ze hiervoor geven is “het gesjoemel met en de gebrekkige handhaving van testbewijzen zorgden voor een aantal brandhaarden in uitgaansgelegenheden”. Het kabinet wil de eigen fouten nu verbloemen, jongeren de schuld geven en de horeca ervoor laten boeten door ze zaterdag om twaalf uur ’s nachts dicht te gooien.

Daar komt nog bovenop dat Testen voor Toegang van kracht blijft. Wie gebruikmaakt van het systeem mag twee derde van de maximale bezetting benutten. Maakt men geen gebruik van het systeem, dan ligt de limiet op een derde. In beide gevallen geldt dat gasten/bezoekers moeten zitten (ook in het geval van evenementen).

Deze maatregelen zijn echt compleet onzinnig. Ze gaan het stijgende aantal besmettingen niet tegenhouden of terugdringen. En het helpt niet om anderen te beschermen (wat ook niet hoeft, want ze zijn al gevaccineerd). Het enige wat dit doet is de zomer verpesten door de horeca opnieuw langzaam de nek om te draaien.

Als die vaccins echt zo goed werken, en daar lijkt het wel op, dan zien we met een week of twee dat die maatregelen niets hebben uitgehaald en eigenlijk alleen maar schade hebben aangericht. Maar goed, Hugo de Jonge leert nog altijd graag van zijn fouten, dus zit er toch nog een positieve kant aan dit verhaal!