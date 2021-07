Vuurwerk in de Tweede Kamer: de PVV zegt dat Kaag zich graag met terroristen omringt, GroenLinks trekt zich uit protest terug uit debat

Het debat over het terughalen van ISIS-vrouwen uit Syrië en andere landen is vandaag behoorlijk uit de hand gelopen in de Tweede Kamer. PVV-Tweede Kamerlid Gidi Markuszower zei namelijk dat D66-minister Sigrid Kaag zich blijkbaar graag met terroristen omringt. Daarop reageerde het hele partijkartel woest. GroenLinks – hoegenaamd toch echt een andere partij dan D66 – was zelfs zo boos dat het wegliep uit het debat.

Zo, dat zal ze leren bij de PVV!

Het is er vandaag hard tegen hard gegaan bij het debat over de repatriëring van ISIS-vrouwen, die nu ISIS het radicaal-islamistische haatkalifaat verloren heeft toch maar snel terug willen naar Nederland, ongetwijfeld omdat ze weten dat ze er in ons land met een poep en een scheet van af komen.

PVV-Tweede Kamerlid Gidi Markuszower vindt het volstrekt onacceptabel dat de ISIS-vrouwen terug worden gehaald. “We weten toch allemaal dat mevrouw Kaag heel graag terroristen om zich heen heeft? Dat wéten we toch. Ze sponsort terroristen in de Palestijnse gebieden, die vervolgens een Joods meisje vermoorden. Dat weten we toch állemaal.”

Daarvoor had Markuszower al gezegd dat Grapperhaus eerder zei dat hij de ISIS-vrouwen graag “genade” wilde schenken. “En we zitten met een andere minister die niets liever doet dat zoveel mogelijk Nederlands geld aan terroristen te geven. Het is geen dom kabinet, het is een gevaarlijk kabinet.”

De Tweede Kamer reageerde daar woedend op. PVV’er Martin Bosma, die vandaag als Kamervoorzitter fungeert, werd gevraagd om afstand te nemen van Markuszowers woorden. Dat weigerde hij want, zei hij, het is niet aan hem als voorzitter om uitspraken van Kamerleden inhoudelijk te becommentariëren. Daar wil hij geen oordeel over vellen. Het enige dat hij wél kwijt wilde is dat Kamerleden naar zijn mening het recht hebben om dergelijke uitspraken te doen. Het is hun visie op het kabinetsbeleid. Nou, dat mag.

Ook Hanneke van der Werf van D66 zei dat het allemaal niet kon. En daarna kwam Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks langs om te verklaren dat zij a) een klacht indient bij het presidium over de gang van zaken en b) dat ze het debat nu maar boycot. Want zo verschrikkelijk vond ze de bewoordingen waar Markuszower voor gekozen had.

De toon. De tóón, hoorde je ze bijna in koor gillen. Zo apart. Het is net alsof iemand daar onlangs een columnpje over geschreven heeft en het hele partijkartel even duidelijk wil maken dat ze haar steunen, he?

Zoals GeenStijl schrijft op YouTube: “Gidi Markuszower van de PVV verwoordt dat wat cynisch door te zeggen dat Sigrid Kaag zich nou eenmaal graag met terroristen omringt. En toen gebeurde er wat er altijd gebeurt: de Kamer ging het weer vooral over zichzelf en elkaar hebben. Dramaqueen du Jour is Corinne Ellemeet, die theatraal wegloopt uit de plenaire zaal. En zo gaat een debat over een extreem ingewikkeld ethisch en praktisch dilemma, toch weer over woordjes, de toon, kwets en de navel van de Kamer. Wie zijn toch die mensen?”

Wat nou zo gek is, aan die volkswoede in de Kamer, is dat ze helemaal nooit boos reageren als iemand de PVV of FVD wegzet als staatsgevaarlijke neo-nazi’s. Als dat gebeurt, ach, daar halen ze hun schouders bij op. Maar zeggen dat een minister die graag terroristen terughaalt naar Nederland zich blijkbaar graag omringt met terroristen, nou, dat gaat echt veel te ver!

Wat een flauwekul, en wat een zielige bedoening om het debat weer over alles behalve de inhoud te voeren.