Wilders (PVV) over stijging aantal uitkeringen statushouders: ‘Waarom laten we gelukzoekers profiteren van ons geld met gratis uitkeringen, zorg en huizen?’

Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt met explosief nieuws: 53% van de statushouders in Nederland leeft van sociale voorzieningen, opnieuw zijn het aantal uitkeringen onder deze groep dus flink gestegen. Wat voor kopzorgen zorgt bij enkele partijen in de Tweede Kamer. De SP wil dat het hele systeem op de schop gaat want dit is een ‘zorgelijke’ ontwikkeling, aldus Jasper van Dijk. Wilders ziet in dit gegeven dat een fatsoenlijke verzorgingsstaat maar moeizaam samengaat met massa-immigratie.

Partijen in de Tweede Kamer willen dat er meer wordt gedaan tegen dit probleem, dat meldt de Telgraaf. In feite is dit natuurlijk iets wat al jaren speelt en tot op heden nog steeds niet is opgelost door de kabinetten Rutte. Daar ligt het grootste probleem, een slap beleid dat al jaren niet werkt. Zowel de PVV als de SP hekelen de werkwijze vanuit de overheid.

Volgens Wilders laten de nieuwe CBS-cijfers pijnlijk zien dat het huidige massa-immigratiebeleid niet samengaat met het hebben van een goed functionerende verzorgingsstaat: “Het hebben van een fatsoenlijke verzorgingsstaat voor onze eigen mensen gaat niet samen met massa-immigratie. Waarom laten we gelukzoekers profiteren van ons geld met gratis uitkeringen, gratis zorg en gratis huizen?”

SP’er Van Dijk wil dat deze groep mensen gewoon aan het werk worden gezet. We horen dag in dag uit dat er grote tekorten zijn in bepaalde werkvelden, volgens Van Dijk is de oplossing deze mensen snel om te scholen zodat ze aan de bak kunnen en hun steentje kunnen bijdragen: “Er moet veel meer gedaan worden om de mensen aan het werk te krijgen. Niemand wordt beter van thuiszitten met een uitkering. Er is een schreeuwend tekort aan vakmensen: automonteurs, bouwers, stratenmakers, noem maar op. Zorg voor goede vakopleidingen en investeer in taalonderwijs.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Beide heren uitten terechte kritiek en Van Dijk komt met een plan waar iedereen het wel mee eens is. Er is alleen één probleem: de overheid zelf. We zitten al jaren opgescheept met een overheid en een kabinet dat gewoon slap beleid voert. Met staatssecretaris Broekers-Knol aan het roer, die graag stevige taal uit maar uiteindelijk in de praktijk niks weet te verwezenlijken, gaan we het huidige systeem niet snel veranderen.