Wybren van Haga: “We kunnen dit kabinet stoppen door ons niet meer te laten testen, blijf gewoon thuis als je een snotneus hebt”

Het aantal coronabesmettingen rijst de afgelopen dagen weer de pan uit. Zo werden er afgelopen zaterdag +10.000 besmettingen gemeld, het hoogste aantal sinds 25 december 2020. Tweede Kamerlid Wybren van Haga denkt wel een oplossing te hebben om het tij te keren: ¨Laat je niet meer testen!¨

Sinds de nachtclubs twee weken geleden kortdurend weer open mochten, liet een record aantal Nederlanders zich testen op het coronavirus. Een negatieve coronatest was namelijk een voorwaarde om tot in de late uurtjes uit te mogen gaan. Voornamelijk veel jongeren stonden dan soms ook urenlang in de rij bij de testcentra in Nederland om zodoende een felbegeerde QR-code te bemachtigen die zodoende toegang gaf tot nachtclubs, festivals en theaters.

Maar mede doordat zoveel mensen zich lieten testen schoten de nieuwe besmettingscijfers omhoog en voelde het demissionaire kabinet Rutte III zich gedwongen om de versoepelde maatregelen voor nachtclubs, festivals en theaters weer terug te schroeven.

Tweede Kamerlid Wybren van Haga denkt nu de oplossing te hebben gevonden om nog scherpere maatregelen (aanstaande woensdag komt de Tweede Kamer terug van een kortstondig reces om onder andere hierover te debatteren) te voorkomen. ¨Er is iets dat wij kunnen doen om dit kabinet te stoppen. Als wij massaal besluiten om ons niet meer te laten testen dan stopt deze waanzin¨, aldus Van Haga. Op Twitter vraagt hij de mensen om ¨verstandig te zijn¨ en ¨thuis te blijven als je een snotneus hebt¨.

Er is iets dat wij kunnen doen om dit kabinet te stoppen.

Als wij massaal besluiten om ons niet meer te laten testen dan stopt deze waanzin.

Dus wees verstandig en blijf gewoon thuis als je een snotneus hebt.

Maar laat je niet meer testen!#BVNL #BelangVanNederland https://t.co/QuSGCiabHJ — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) July 12, 2021

Het is natuurlijk een feit dat ook veel mensen zonder corona gerelateerde klachten zich lieten testen om toegang te krijgen tot evenementen. Immers krijgt niet iedereen die het coronavirus onder de lede heeft te maken met (heftige) klachten. Anderzijds is het aantal besmettingen ook opgelopen doordat we juist weer massaal samen mochten komen, maar nu blijkt dat vooral veel jongeren zijn getroffen zien we de opnames in het ziekenhuis vooralsnog niet echt oplopen.

Er valt dus wel iets te zeggen voor de uitlatingen van Van Haga, al is en blijft het natuurlijk altijd verstandig om je wel te laten testen als je wel serieuze klachten hebt.