Zoals altijd faalt de overheid: doden en gewonden in Duitsland en België door waternoodsramp

In Duitsland en België worden de lijken geborgen terwijl er nog steeds druk gezocht wordt naar vermisten – waarvan een deel naar gevreesd wordt dood is. Dat is allemaal al erg genoeg. Maar het wordt nog erger. Want er staat ons nog meer te wachten.

In het Duitse Steinbachtal in de Eifel zijn gisteren plots bijvoorbeeld 4.500 mensen geëvacueerd omdat een stuwdam op omvallen staat. 81 mensen zijn dood, maar de kans is groot dat het echte cijfer aanzienlijk hoger is. En aangezien “het gevaar nog niet geweken is” ook wat betreft andere dijken en dammen moeten we vrezen.

België heeft 14 burgers verloren door de waternoodsramp. Maar ook daar zullen er vrijwel zeker nog meer bijkomen. “Ze kijken vooral naar de Maas”, zegt NOS-correspondent Kysia Hekster over de situatie in dat land. “Als de sluizen bij Monsin het niet houden, zou dat een ramp zijn voor de lagergelegen gemeenten. Daarom is gisteravond laat nog besloten delen van zes Maasgemeenten te evacueren, waarvan een deel verplicht.”

Ook in Nederland hebben we natuurlijk gezien dat het vreselijke ramp is. De groen-radicalen gebruiken deze ramp vol plezier om hun klimaatevangelie te verkondigen. Zoals Wilders terecht stelt op Twitter is dat ronduit weerzinwekkend:

Bah bah een gigantische ramp voor Limburgers met heel veel schade en menselijk leed meteen misbruiken voor je eigen politieke klimaatagenda. https://t.co/ngxUlPYck3 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 15, 2021

Het échte verhaal is namelijk niet dat “klimaat” voor dit gezorgd zou hebben. Er zijn veel vaker overstromingen en waternoodsrampen geweest. 70 jaar geleden bijvoorbeeld. En ook daarvoor. Het hoort er helaas bij.

Maar wat dit bewijst is dat overheden er voor de zoveelste keer niet in geslaagd zijn de bevolking te beschermen. Ze bouwen dammen en dijken, maar toch faalt de bescherming. Toch gaat het mis bij échte serieuze problemen.

Het is de belangrijkste taak – naast het beschermen van de rechten van burgers – van de overheid om de burgers te beschermen tegen de natuur en tegen vijandelijke staten. Als een overheid daar systematisch bij faalt verliest het zijn bestaansrecht.

Wat hier gebeurt is verschrikkelijk. Maar belangrijker dan wat ook is dat het ’t collectieve falen van de overheid aantoont. Er worden miljarden, nee triljarden!, uitgegeven aan allerlei projecten om mensen gratis cadeau’s te geven en aan onzinnige plannen die helemaal niets doen om “het klimaat” ook maar een fractie te verbeteren. Maar ondertussen wordt er niet genoeg gedaan om mensen te beschermen – niet tegen de natuur, niet tegen buitenlandse vijanden (de krijgsmacht staat op instorten), en niet eens tegen binnenlandse criminelen (een misdaadverslaggever die op klaarlichte dag wordt afgeslacht).

De overheid is incompetent. Iets anders kan ik er niet van maken. Dit soort vreselijke rampen gebeuren vaker, maar met de technologie én de welvaart van nu kan de staat er in theorie toch echt wel voor zorgen dat het ze niet meer voorkomen; dat er zo’n sterke verdedigingslinie ligt, dat die nagenoeg onbreekbaar is

Of mogen we dat niet hardop zeggen en moeten we net doen alsof wij mensen niets aan rampen kunnen doen, want gossie, daar voelen mensen zich misschien toch wat onprettig door?