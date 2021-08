Alles wat je moet weten over een casino zonder vergunning

Naarmate de nieuwe Nederlandse Wet Kansspelen op afstand steeds meer impact gaat hebben zien we ook een groeiend aantal mensen dat zoekt naar informatie over een casino zonder vergunning. Ondanks het feit dat veel Nederlandse gokkers graag een keer op buitenlandse websites spelen is dat feitelijk verbonden.

Dat is vreemd, want als Nederlandse speler kun je wel gewoon op verschillende internationale goksites spelen, vaak goksites die in Azië en Europa zijn gevestigd. Maar een casino zonder vergunning dat klinkt best wel illegaal of in elk geval een beetje eng, maar wat bedoelen we precies?

Wat is een casino zonder vergunning?

Met het ingaan van de wet hebben we het hier dan over een casino zonder een vergunning en licentie in Nederland. Met andere woorden, de Kansspelautoriteit heeft het casino geen vergunning gegeven. Dat betekent echter niet dat we het hier hebben over casino’s zonder enige licentie. Vaak hebben deze casino’s licenties in Malta, Curaçao of bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk.

In die landen zijn de eisen voor een online casino echter ook heel erg hoog, wat betekent dat deze spelaanbieders zich ook aan veel verschillende eisen moeten houden. Het is dus niet dat je hier gelijk met een onbetrouwbare partij speelt op het moment dat je het over een casino zonder vergunning hebt.

Is het spelen in een casino zonder vergunning veilig?

Dit is voor veel Nederlandse gokkers de belangrijkste vraag – is het veilig om hier te spelen? Nu de Nederlandse vergunning komt verandert er verder aan deze casino’s niets. Als een casino eerder al goed te boek stond en je er jaren met plezier hebt gespeeld dan betekent het niet dat je nu ineens moet stoppen met spelen. Natuurlijk geeft het spelen bij een casino met een Nederlandse licentie nog net iets extra zekerheid, maar dat hoeft geen probleem te zijn.

De keuze is aan jou als speler

Als Nederlandse speler heb je de optie om te blijven spelen in deze buitenlandse casino’s, mits deze op dat moment nog spelers uit Nederland accepteren. Als je het niet zo belangrijk vindt waar een casino een vergunning vandaan heeft gehaald maar liever gaat waar je jouw favoriete games kunt spelen of de mooiste bonussen krijgt, dan heb je genoeg keuze.

Het enige wat we altijd zullen zeggen is dat je wel altijd moet kiezen voor online casino’s die een goede reputatie hebben en die een licentie hebben van autoriteiten die niet heel gemakkelijk die licenties vrijgeven.